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IBM与领英《A.I.时代职场趋势洞察》报告发布会 9月15日 19:20-21:00

you你与IBM的无限可能
因AI赋能职场.YOU成

IBM与领英《A.I.时代职场趋势洞察》报告发布会 9月15日 19:20-21:00

IBM与领英《A.I.时代职场趋势洞察》报告发布会9月15日 19:20-21:00

AI v.s 职场人究竟是敌是友？直播等你累计在线人数：62137

9月15日，19:20-21:00，锁定人工智能为职场人带来的新挑战与机遇。

9月15日，19:20-21:00，锁定人工智能为职场人带来的新挑战与机遇。 对于职场人士，AI 究竟是敌是友？5位重磅辩手空降北大，一场关于职场人是否需要恐惧AI的世纪之辩开战在即；IBM与领英联合发布《A.I.时代职场趋势洞察》报告，揭秘AI时代职场人士的生存真相；各路职场大咖指点迷津，详解AI如何赋能职场人士，创造你自己的职场神话。

会议日程

时间 题目 人员安排
19:20-19:30 欢迎致辞 杨 壮，北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院联席院长
陈黎明，IBM 大中华区董事长
19:30-19:35 辩题开场 主持人：王 强，真格基金联合创始人；牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士
19:35-20:25 世纪之辩：职场人士是否需要恐惧AI 辩论秀选手：《小学问》主创团队：马薇薇、邱晨、胡渐彪、黄执中、周玄毅以及
北京大学优秀学生辩手程丹旭
专家点评人：陈黎明、杨壮、王强
20:25-20:35 IBM x Linkedin 联合发布《A.I.时代职场趋势洞察》 王 迪，领英中国技术副总裁
沈川燕，IBM大中华区人力资源副总裁
20:35-21:00 详解“各职场KOL如何看待并驾驭AI ”
及 “AI正在如何赋能职场人士” 		圆桌论坛嘉宾：
周 忆，商界木兰，IBM副总裁，大中华区首席营销官
王 强，真格基金联合创始人；牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士
张溪梦，世界前十位前沿数据科学家、GrowingIO创始人兼CEO
江泽飞，中国乳腺肿瘤科顶级专家、中国临床肿瘤学会常务理事、副秘书长
陈伟伦，著名音乐制作人、《中国乐队》推荐人

PK互动

我们需要恐惧AI VS 我们不需要恐惧AI

正方 支持 (2685)

  • 人工智能将快速爆发，不懂得使用AI的职场人将遭到淘汰。

  • AI将拉大人与人之间的差距，产生更悬殊的两极分化。

反方 支持 (3835)

  • AI 并不会取代人，而是增强人

  • AI 会摆脱旧的工作方式中，创造和催生新的职业

  • AI 能辅助有经验的专业人士，让他们能跨界成长

与会嘉宾

  • 陈黎明 IBM大中华区董事

    陈黎明

    IBM大中华区董事

  • 北大国家发展研究院教授 BiMBA商学院联席院长

    杨壮

    北大国家发展研究院教授
    BiMBA商学院联席院长

  • 王强 真格基金联合创始人 牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士

    王强

    真格基金联合创始人
    牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士

  • 马薇薇 《小学问》主创团队

    马薇薇

    《小学问》主创团队

  • 胡渐彪 《小学问》主创团队

    胡渐彪

    《小学问》主创团队

  • 周玄毅 《小学问》主创团队

    周玄毅

    《小学问》主创团队

  • 邱晨 《小学问》主创团队

    邱晨

    《小学问》主创团队

  • 黄执中 《小学问》主创团队

    黄执中

    《小学问》主创团队

  • 程丹旭 北京大学校园辩论队优秀辩手

    程丹旭

    北京大学校园辩论队优秀辩手

  • 沈川燕 IBM大中华区人力资源副总裁

    沈川燕

    IBM大中华区人力资源副总裁

  • 王迪 领英中国技术副总裁

    王迪

    领英中国技术副总裁

  • 周 忆 商界木兰 IBM副总裁，大中华区首席营销官

    周 忆

    商界木兰
    IBM副总裁，大中华区首席营销官

  • 张溪梦 世界前十位前沿数据科学家 GrowingIO创始人兼CEO

    张溪梦

    世界前十位前沿数据科学家
    GrowingIO创始人兼CEO

  • 江泽飞 中国乳腺肿瘤顶级专家 中国临床肿瘤学会常务理事、副秘书长

    江泽飞

    中国乳腺肿瘤顶级专家
    中国临床肿瘤学会常务理事、副秘书长

  • 陈伟伦 著名音乐制作人 《中国乐队》推荐人

    陈伟伦

    著名音乐制作人
    《中国乐队》推荐人

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