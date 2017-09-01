AI v.s 职场人究竟是敌是友？直播等你 累计在线人数： 62137 人

9月15日，19:20-21:00，锁定人工智能为职场人带来的新挑战与机遇。 对于职场人士，AI 究竟是敌是友？5位重磅辩手空降北大，一场关于职场人是否需要恐惧AI的世纪之辩开战在即；IBM与领英联合发布《A.I.时代职场趋势洞察》报告，揭秘AI时代职场人士的生存真相；各路职场大咖指点迷津，详解AI如何赋能职场人士，创造你自己的职场神话。