IBM与领英《A.I.时代职场趋势洞察》报告发布会
9月15日 19:20-21:00
IBM与领英《A.I.时代职场趋势洞察》报告发布会 9月15日 19:20-21:00
IBM与领英《A.I.时代职场趋势洞察》报告发布会 9月15日 19:20-21:00
9月15日，19:20-21:00，锁定人工智能为职场人带来的新挑战与机遇。 对于职场人士，AI 究竟是敌是友？5位重磅辩手空降北大，一场关于职场人是否需要恐惧AI的世纪之辩开战在即；IBM与领英联合发布《A.I.时代职场趋势洞察》报告，揭秘AI时代职场人士的生存真相；各路职场大咖指点迷津，详解AI如何赋能职场人士，创造你自己的职场神话。
|时间
|题目
|人员安排
|19:20-19:30
|欢迎致辞
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杨 壮，北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院联席院长
陈黎明，IBM 大中华区董事长
|19:30-19:35
|辩题开场
|主持人：王 强，真格基金联合创始人；牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士
|19:35-20:25
|世纪之辩：职场人士是否需要恐惧AI
|
辩论秀选手：《小学问》主创团队：马薇薇、邱晨、胡渐彪、黄执中、周玄毅以及
北京大学优秀学生辩手程丹旭
专家点评人：陈黎明、杨壮、王强
|20:25-20:35
|IBM x Linkedin 联合发布《A.I.时代职场趋势洞察》
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王 迪，领英中国技术副总裁
沈川燕，IBM大中华区人力资源副总裁
|20:35-21:00
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详解“各职场KOL如何看待并驾驭AI ”
及 “AI正在如何赋能职场人士”
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圆桌论坛嘉宾：
周 忆，商界木兰，IBM副总裁，大中华区首席营销官
王 强，真格基金联合创始人；牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士
张溪梦，世界前十位前沿数据科学家、GrowingIO创始人兼CEO
江泽飞，中国乳腺肿瘤科顶级专家、中国临床肿瘤学会常务理事、副秘书长
陈伟伦，著名音乐制作人、《中国乐队》推荐人
IBM大中华区董事
北大国家发展研究院教授
BiMBA商学院联席院长
真格基金联合创始人
牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士
《小学问》主创团队
《小学问》主创团队
《小学问》主创团队
《小学问》主创团队
《小学问》主创团队
北京大学校园辩论队优秀辩手
IBM大中华区人力资源副总裁
领英中国技术副总裁
商界木兰
IBM副总裁，大中华区首席营销官
世界前十位前沿数据科学家
GrowingIO创始人兼CEO
中国乳腺肿瘤顶级专家
中国临床肿瘤学会常务理事、副秘书长
著名音乐制作人
《中国乐队》推荐人