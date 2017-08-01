开放式组织？开源技术应用？CIO突围？
红帽CEO、航协高管与媒体总编论道
特别期
本期重点
Highlights
- 1企业文化作为企业的立行之本，沁润在企业的日常运营之中。那么企业该如何打造开放的文化？什么又是开放式组织？红帽CEO如何解读其著作《开放式组织》？国际航空运输协会（IATA）亚洲IT负责人怎么看待这种文化呢？
- 2一个组织的运行也离不开技术的支撑，而开源技术，则是可以和开放式组织完美匹配的技术。那么开源的价值体现在哪里？企业应该如何智用开源技术？红帽CEO不仅分享智用开源技术的技巧，还带来对开源未来趋势的洞察。航协亚洲IT负责人描述了航空行业使用开源的经历与对未来的期待。
- 3技术对企业转型与创新的重要性，而CIO作为技术部门的负责人，未来应该在组织当中扮演什么样的角色？应该具备什么样的素质？航协亚洲IT负责人分享了哪些切身感受？红帽CEO给出了哪些实用建议？
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在新技术频出的IT行业，中间件似乎逐渐淡出了人们的视野。但淡出并不意味着它不再重要。实际上，在云计算和大数据时代的中间件技术也在快速演进，在这个演进过程中开源带给中间件新的活力。
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