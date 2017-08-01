下期预告 Preview

在新技术频出的IT行业，中间件似乎逐渐淡出了人们的视野。但淡出并不意味着它不再重要。实际上，在云计算和大数据时代的中间件技术也在快速演进，在这个演进过程中开源带给中间件新的活力。