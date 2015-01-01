和而泰联合浙江电信发布物联网共享经济白皮书，共建物联网大数据平台 

中国电信于今年3月启动“国家首批双创示范基地·杭州高新区物联网示范基地”建设,并于10月18日下午正式运营。深圳和而泰智能控制有限公司受邀出席发布会,宣布与浙江电信签署战略合作协议,并成为首批入驻双创基地的孵化企业之一。

至顶网软件频道消息：

“共享租车、共享单车、共享汽车、共享房屋短期出租……”物联网时代,共享经济应运而生,已经成为中国人生活的一部分。

在10月18日十九大开幕式上,中共中央总书记习近平三个多小时的报告中,共享经济、大数据、人工智能、数字经济等一批新词首次出现。另据统计,中国将在2018年取代美国,成为世界上最大的数字经济体及最大的共享经济体。

在此大经济背景下,中国电信于今年3月启动“国家首批双创示范基地·杭州高新区物联网示范基地”建设,并于10月18日下午正式运营。深圳和而泰智能控制有限公司受邀出席发布会,宣布与浙江电信签署战略合作协议,并成为首批入驻双创基地的孵化企业之一。

(和而泰董事长刘建伟与浙江电信副总经理陈华签署战略合作协议)

在发布会上,和而泰还联合浙江电信,发布了行业内首份《NB-IoT共享经济服务平台白皮书》,这是行业内首个针对物联网共享经济平台发布的专业白皮书。白皮书全面分析了在物联网大数据时代,各产业链面临的机遇与挑战,为产业链各方提供服务,助推共享经济发展。

在共享经济书写越来越多“中国故事”的背后,是中国互联网、大数据、物联网等信息基础设施与技术的大爆发、大飞跃。白皮书指出,共享经济平台发展需要几个关键要素:数据共享、数据计算能力、运营能力、新技术应用及基于物联网大数据产业催生的共享经济浪潮等。

众所周知,被全球整个通讯业界一致看好的NB-IoT(Narrow Band Internet of Things, 基于蜂窝的窄带物联网),具有覆盖广、海量连接、低功耗、低成本、高安全五大技术优势,非常适合海量设备低成本安全接入,是蜂窝网络产业应对万物互联的一个重要机会。

浙江电信开展“NB-IoT共享经济服务平台” 项目规划,通过搭建物联网共享经济平台、构建共享经济信用体系、优化流量经营模式、建设基于“体验为王”的共享经济应用,是电信在共享经济下的重要布局。而物联网共享经济服务平台是工作的重中之重,是共享经济布局的核心。

和而泰依托在智能控制器领域17年的产业经验,以及全球领先的家庭用品智能控制产业经验,结合设备在线自学习管理运行、家庭生活场景数据交互与计算领域得天独厚的优势,布局物联网大数据平台,推出C-Life平台。C-Life大数据平台基于家庭生活场景构建大数据,以人工智能为技术基础,通过跨品牌设备间的互联互通,连接“人—设备—资源—服务”,不仅能多维度全方位服务于未来家庭生活,还能帮助企业快速提升大数据运营和服务能力。

基于和而泰与中国电信的深度合作,白皮书重点收录了智能家庭、智慧健康校园、智慧美容院、智能饮水、智慧病房等多个共享经济平台解决方案。

NB-IoT共享经济服务平台方案与应用场景

凭借和而泰17年布局智能控制器的产业优势,结合自身在人工智能运算方面的能力和对数据平面整合能力,C-Life大数据平台能够给很多垂直产业提供更具针对性的服务。

1、C-Life智能家庭系统方案

以成熟的光纤网络为连接基础,以全屋智能加载丰富连接内涵,通过入门、客厅、卧室、厨房等多个家庭场景硬件解决方案,以NB-IoT泛通讯方式共享全屋数据。C-Life作为综合控制平台,通过一点接入、一键控制、一端管理,实现真正意义上的全屋智能,为家庭提供便捷的体验。

2、C-Life智慧校园系统方案

依托“物联网+互联网+大数据”的技术,C-Life智慧校园可实时采集学生体征数据,包括环境质量、饮水健康、体征检测(体温、心率、身高、体重)、疾病预警、儿童计划免疫提醒、膳食建议、睡眠监测、运动量、健康报告等,全方位、动态地管理学生的健康。通过大数据平台对学生健康进行多维度的数据建模分析,在“家—校—人”之间建立了一个完整的大数据连接,以此帮助家长和老师及时掌握孩子的健康成长状态,制定不同的教育方案。

3、C-Life社区/楼宇水系统方案

由智能硬件设备、物联网大数据平台和综合运营服务组成。以业主基础信息、智能设备运行信息、地理信息、社区/楼宇供水服务业务数据为基础,通过大规模运用各类型传感器、智能控制技术、NB-IoT技术、视频监控技术、大数据及AI计算等技术手段,对二次供水静态和实时数据进行综合管理、分析预警,并为各类型物业公司提供标准数据和服务接口。

4、C-Life智慧病房系统方案

通过医疗监测类和检测类设备,实时监测患者额实时体征信息,病房环境数据,通过C-Life大数据平台的数据分析和算法,帮助医生和院方实时采集用户的体征信息、用药情况、住院日期等信息并存储,形成患者档案,方便医生对患者病况的分析及管理。同时,C-Life病房信息管理可通过智能设备场景自动化调整,也可通过统一后台进行病房环境管理与调整,保障病房环境舒适度以及患者的健康安全。

除上述四个应用场景,和而泰的C-Life大数据平台还在智慧美容院、智慧酒店等多个垂直领域,利用NB-IoT智能模块、NB-IoT蜂窝网络+WiFi进行数据共享、资源共享,打造出不同领域的共享经济圈。

10月18日发布会现场,和而泰董事长刘建伟受邀发表讲话,表示和而泰已做好各项工作准备,与浙江电信的合作将不局限于物联网平台搭建、智能硬件推广、场景解决方案等,后期会在杭州联合浙江电信注册物联网公司,专项服务该项目,实施公司化、合约化、持续性的深度合作。

相信,随着浙江电信充分发挥物联网专网能力和云平台优势,再结合深圳和而泰C-Life云平台先进的大数据服务技术与完整的智能硬件配套,将为我们打造出更多的共享经济平台解决方案。