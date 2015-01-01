甲骨文：向云转型义无反顾 

在11月8日于上海举行的甲骨文云大会上，甲骨文对外秀出了其云实力，从IaaS、PaaS到SaaS。其中，全栈的云、私有云形式的公有云和云优先的战略是本次大会重点对外展示的内容。

网软件频道消息： 对今天的用户而言，是不是上云已经不是问题，问题是选择哪种形式的云（私有云、公有云或者混合云）和谁家的云？用户对云的青睐激发众多厂商对云市场的高度关注，而对已经全面转云的甲骨文而言，云就是甲骨文的全部，在这一场争夺用户的战争中，甲骨文不容丝毫闪失。

为了全面阐释甲骨文的云战略，在11月8日于上海举行的甲骨文云大会上，甲骨文对外秀出了其云实力，从IaaS、PaaS到SaaS。其中，全栈的云、私有云形式的公有云和云优先的战略是本次大会重点对外展示的内容。

甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋致辞

云优先，SaaS优先

甲骨文是传统企业级软件市场无可争议的王者，其ERP、CRM和各种中间件至今仍然是传统企业的IT系统中坚力量。但在甲骨文看来，这些都是昔日荣光，今天一切向云看，软件的云化是趋势，SaaS是未来。

“过去几年里甲骨文在中国业务发展非常健康。根据IDC的报告，在SaaS领域，我们连续七个季度蝉联企业级SaaS第一位。在PaaS跟IaaS领域方面，去年我们年增长60%。”甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋在演讲时表示。

这一成绩的背后是甲骨文对云的高度重视。“在云优先的整体战略上，与传统软件业务相比，SaaS是我们优先发展的业务。”甲骨文高级副总裁及中国区应用软件总经理潘杰君接受记者采访时表示。

甲骨文高级副总裁及中国区应用软件总经理潘杰君

实际上，随着云计算的普及，SaaS市场也迎来了高速增长期。根据IDC调查显示，截至2017年，全球SaaS发展增速是传统套件的5.5倍，而中国SaaS市场规模呈现出7.8倍的增速。IDC预测，未来5年中国的SaaS市场依旧保持快速的发展，到2021年，中国SaaS市场规模将会突破300亿人民币, 年复合增长率为传统软件的5倍。

对于SaaS市场上，甲骨文显然有着非常大的期许。目前在中国市场甲骨文是SaaS产品线最全面的供应商之一。从5年前的三朵云（人力资源管理HCM、销售CX、ERP）已经扩展到HCM、CX、ERP之外的供应链（SCM）、企业绩效管理云（EPM）等多个领域，而去年对NetSuite的收购再次丰富了甲骨文在云ERP领域的竞争力。目前已经拥有近1000家SaaS客户。

完整的产品组合给甲骨文的SaaS业务带来非常好的推动作用，特别是那些同时需要多种SaaS服务的客户，甲骨文具有非常明显的竞争优势。在大会上潘杰君对于甲骨文的SaaS总结了三大优势：完整，可拓展，丰富的服务有利于数据的集成；快速可部署，尽快实现价值；创新且可以延续创新。

不久，甲骨文的SaaS服务还将增添新的内容。在大会上，甲骨文透露了即将发布的部分新服务，包括自治式数据仓库云服务、会话式AI平台、物联网应用云、区块链云服务以及Oracle AI服务等。

“两翼齐飞”的公有云

在SaaS之外的IaaS和PaaS通用云平台上，甲骨文同样也有不俗的竞争力，这主要体现在甲骨文的差异化优势上。

在记者看来，甲骨文最大的竞争优势之一是其在企业级应用市场多年的用户积累。如前所述，甲骨文的数据库、中间件都是企业级用户耳熟能详的软件，特别是在数据库市场，Oracle数据库拥有超过50%的市场占有率。对这些甲骨文的传统软件用户而言，如果采用甲骨文的公有云服务，可以很容易地实现一键切换，这使得其无论是在PaaS市场还是IaaS市场都具有先天的优势。

另一个竞争优势是甲骨文“两翼齐飞”的公有云。其中一“翼”是甲骨文提供常见的公有云部署，设备位于甲骨文的数据中心，用户订阅服务；另一“翼”则是甲骨文去年推出的Cloud at Customer——一个可以放在客户数据中心的公有云。

据记者了解，Cloud at Customer主要面向那些对数据安全性和性能高度敏感的客户。由于设备位于客户自己的数据中心，用户完全可以放心数据的安全，同时，设备的硬件采购和运维又都交由甲骨文负责，客户不用再担心设备的运维问题。据悉，在中国市场这一形式非常受欢迎，甲骨文在中国的不少SaaS服务就是采用这种形式交付的，比如，比亚迪采购的HCM和ERP就是采用这种形式。

专门提供高端地图位置服务的四维图新科技股份有限公司也是Cloud at Customer的用户之一。其信息技术部经理邓天辉告诉记者，与自己采购硬件相比，这种订阅模式可以实时享受甲骨文最新的技术和功能，同时也免去了运维的麻烦。

另外，为了加速甲骨文云业务的市场推广速度，甲骨文还特别推出两项与财务有关的新政策：通用储值（Universal Credit）和BYOL(自带许可证)。前者主要指用户订阅甲骨文的PaaS服务时，不再限制具体的服务类型，用户可以根据需要自由决定。BYOL(自带许可证)是指对于甲骨文的老用户在订阅甲骨文的公有云服务时会得到非常大的优惠。这些新政策对于用户采购甲骨文的公有云服务无疑具有很大的促进作用。

最后，还有一件非常重要的事情要交代。既然甲骨文这么义无反顾的进入云市场，一切以云优先，那么，其数据中心的问题怎么解决？这个问题记者专门请教了甲骨文高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋。李翰璋给出答复是，甲骨文云服务的中国数据中心正在进行之中。其中，和腾讯合作的数据中心设备采购已经完成到位，预计还要几个月会完成。另外，为了配合NetSuite ERP云在中国的落地，甲骨文也在评估专门为此建立一个数据中心。