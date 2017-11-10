 BDTC 2017 中国大数据技术大会在京盛大召开

12 月 7 - 9 日，由中国计算机学会主办，CCF 大数据专家委员会承办，中国科学院计算技术研究所、中科天玑数据科技股份有限公司、CSDN 协办的 2017 中国大数据技术大会（BDTC 2017）在北京新云南皇冠假日酒店盛大召开。

至顶网软件频道消息： 12 月 7 - 9 日，由中国计算机学会主办，CCF 大数据专家委员会承办，中国科学院计算技术研究所、中科天玑数据科技股份有限公司、CSDN 协办的 2017 中国大数据技术大会（BDTC 2017）在北京新云南皇冠假日酒店盛大召开。

作为国内最具影响力、规模最大的大数据领域技术盛会，经过十年发展，中国大数据技术大会已经成为国内外中高级技术精英最期待的深度分享会，是极具行业实践的专业大数据交流平台。而本次大会更是在以往成功经验的基础上，以更具国际化的视野，邀请到众多国内外大数据专家齐聚一堂，紧密围绕“大数据与智能”主题，对大数据时代社会各行业的智能化进程和行业实践展开深度分享与讨论，并针对大数据分析与生态系统、数据库、大数据云服务、机器学习与深度学习、知识图谱、区块链、推荐系统、金融大数据、交通与旅游大数据、工业与制造业大数据、精准医疗大数据、大数据安全与政策法规等特定领域设置 15 大专题论坛，超过 120 位的国内外技术专家在现场为千名以上的大数据行业精英、技术专家及意见领袖带来 100 多场技术演讲。值得一提的是，大会还同时发布了大数据发展趋势预测报告，以及历时近一年的 TOP 10 大数据应用最佳案例的最终评选结果。

辉煌十载，见证大数据技术强势崛起

自 2008 年第一届 Hadoop 中国云计算会议在中科院计算所举办至今，中国大数据技术大会已经走过了整整十年。在历史的长河里，10 年如白驹过隙，但对大数据行业而言，十年让我们共同见证了大数据技术生态在中国的建立、发展和成熟。十年间，BDTC 大数据技术大会不忘初心，始终致力于推动大数据技术在中国各行各业落地生根。如今，经过大数据行业专家、技术大牛的不断探索，大数据行业不仅繁花似锦，更诞生了诸多行业创新者。

本次大会为期三天，以 Keynote 主题报告与 15 大专题论坛的方式展开，海内外顶级专家学者深入探讨了大数据技术这十年来的发展历程与思考，以及如何与火热的人工智能进行深入融合的行业实践。

大会第一天的 Keynote 在美国犹他大学计算机学院副教授、2017 中国大数据技术大会程序主席李飞飞的介绍下正式开始，中国计算机学会秘书长杜子德，华中科技大学教授、长江学者特聘教授金海先后发表大会致辞，总结当前大数据技术发展进程，并热忱地欢迎所有与会者的到来。

随后，CCF 大数据专家委员会副秘书长、北京永信至诚科技股份有限公司高级副总裁潘柱廷带来了《大数据发展趋势预测报告》主题分享，详细解读各种大数据技术的最新发展和动态，进一步预测大数据趋势方向，同时还代表组委会正式公布了大数据应用最佳案例 TOP 10 评选结果。

TOP10大数据应用最佳实践案例获奖企业代表合影

中国科学院院士、中国科学院信息技术科学部副主任、西安交通大学教授徐宗本发表《大数据分析技术图谱及研究举例》主题报告，分享了当前深度学习所面临的核心挑战，以及引进模型与数据双驱动的深度学习原理，基于此设计了兼备模型驱动和数据驱动的深度学习网络拓扑结构并结合应用实例进行了详细讲解；ACM Fellow、美国芝加哥大学计算机系教授兼主任 Michael Franklin 基于 Apache Spark 系统发展历程分享了大数据变革、所面临的挑战以及最新研究成果。

当前，大到传统行业的巨头领导者，小到初创公司，从医疗健康、金融、零售、广告、到交通、教育、农业等，“大数据”与“智能化”已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，二者缺一不可。那么，大数据与人工智能究竟是怎样的关联与融合？基于此，大会特别策划了“大数据是否还是人工智能的基础？”主题 Panel，在澳大利亚昆士兰大学教授周晓方的主持下，微软亚洲研究院副院长、首席研究员刘铁岩，中国科学院计算技术研究所副所长陈熙霖，华东师范大学数据科学与工程学院教授、博士生导师钱卫宁，滴滴出行高级副总裁章文嵩共同围绕此主题进行了对话讨论。

在下午的 Keynote 中，ACM Fellow、新加坡国立大学计算机科学系教授、VLDB 基金会主席 Beng Chin Ooi 回顾了一些先进的区块链系统，展示了当前的标准框架和成果，并帮助现场听众了解在区块链系统方面的可扩展性；百度数据众包服务首席产品架构师沈健围绕《AI 时代的数据解决方案》主题探讨了如何通过众包模式，快捷有效地获取到海量原始数据，并将非结构化的原始数据加工处理为机器可以识别分析的有价值数据；ACM Fellow、加拿大大数据科学研究中心主席、Simon Fraser 大学计算机科学学院教授 Jian Pei 表示，在行业都“All in AI”的情况下，企业该如何有效采用颠覆性的 AI 技术？基于此，Jian Pei 重点讨论了在收集与准备数据以实现 AI 应用方面的一些重要技术和业务挑战。普元信息 CTO 焦烈焱则以《数字经济时代的智能化大数据治理》为主题，强调企业在数字经济时代需要全面提升了解数据，管理数据，共享数据，使用数据的能力，使数据治理成为企业数据的基础，为企业提供数字经济的数据工作环境。

科大讯飞大数据研究院执行院长、中国计算机学会大数据专家委员会委员谭昶发表了《用人工智能理解人、服务人》的主题演讲。谭昶认为，从大数据中更好的理解人、服务人乃至成就人，是用人工智能赋能每一个人的必然过程。从随身设备到城市公共服务，从互联网到教育、医疗等垂直行业，科大讯飞正在用人工智能，深度挖掘大数据社会价值和商业价值，为人类建设一个更加美好、更加智能的世界。中国移动苏州研发中心大数据产品部总经理、首席科学家钱岭分享了中国移动对于大数据研究的成果以及相关实践；国家超级计算长沙中心副主任彭绍亮围绕《大超人：医疗健康大数据驱动下的人工智能医生》主题，详细分享了基于国家超级计算长沙中心的天河超级计算机和健康医疗大数据研发的辅助诊疗机器人从技术储备、研发到测试的历程，最终实现支持和辅助医生进行全方位精准的智能诊疗。

实践十佳，年度大数据 TOP10 案例权威发布

历时近一年的大数据应用最佳案例 TOP10 评选结果正式对外发布，CCF 大数据专家委员会副秘书长潘柱廷公布了荣膺大数据应用最佳案例 TOP10 的企业，并邀请获奖嘉宾在大会上分享他们的成功经验。