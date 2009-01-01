阿里云网络企业级产品家族添新丁 云骨干网想让世界轻松互联

为满足企业级客户对网络的高标准需求，阿里云已经探索了八年。阿里云网络产品专家李泉表示，这八年来，整个网络产品在增长速度上越来越快;2009年，阿里云推出了Apsara vSwitch一代以及SLB;2014年，发布了VPC、EIP...

至顶网软件频道 12月13日 北京消息 （文/陶婧婕） 在家里、在单位、在路上、出差途中……人们都可利用手机、PC、电视等终端设备随时接入网络。

随着网络技术的蓬勃发展，人们已无时无刻离不开网络。当然，企业也不能没了“网”，而且要求越来越高。

在多年前，企业在云上对网络的需求其实很简单，阿里云资深技术专家江鹤(负责阿里云网络类产品研发及阿里集团网络虚拟化、负载均衡等网关类产品研发)介绍道，那时候更多的企业在乎的是连通性，虚拟机有一个IP能够连到因特网，虚拟机和虚拟机之间可以通信，大概就够了;而随着云计算的发展，越来越多的企业把业务部署在云上，这时候他们对网络的需求不会停留在连通性上，而是提出了更多的诉求。

为满足企业级客户对网络的高标准需求，阿里云已经探索了八年。

阿里云网络产品专家李泉表示，这八年来，整个网络产品在增长速度上越来越快;2009年，阿里云推出了Apsara vSwitch一代以及SLB;2014年，发布了VPC、EIP、支持混合云;2015年，分别上线了网宽、高速产品;到了2016年，阿里云有六个网络企业级产品上线;今天(2017年)，网络企业级产品家族升级，推出面向5大网络管理场景的11款产品。随着时间的推移，阿里云推出的产品会越来越快、功能越来越多，一切都是为了满足企业用户的需求。

每一年，都有新进步——这是阿里云对网络企业级产品的期待。

目前，阿里云网络企业级家族包括专有网络VPC、负载均衡SLB、NAT网关、弹性公网IP、共享流量包、共享带宽、高速通道、VPN网关、云托付、云骨干网、全球加速，覆盖从定义云上网络环境、管理公网进出、节约公网成本、构建混合云、连接全球网络等五大类别近400个应用场景。

而云骨干网(Cloud Backbone Network)则是阿里云网络企业级的“重磅产品”，为什么这么说呢?江鹤表示，当企业的业务快速发展时，分布的地域很多，甚至到全球各个国家部署，这时候能不能有一张网络可以让企业业务在地域之间的连通起来?听起来诉求很简单，但要把这个需求实现并不是很简单的事情。两点之间要连成线，线很多也很复杂，线上流量的管理复杂度也很高。这时候，阿里云就在想有没有可能让这个事情变得更加简单一些?有没有可能用企业建立专网的需求变得非常容易，不需要用户懂更多的网络专业，也不需要各种路由骨干网的协议就能轻松地搭建出这张网络。阿里云投入了很多研发力量，耗时两三年的时间，终于解决了这个问题，这就是今天要重磅推出的云骨干网产品。

这款产品能够分钟级构建多地域全球网络，并和混合云连成一体，打造具有企业级规模和通信能力的智能云上骨干网络。云骨干网有四大核心能力，分别是易用、智能、灵活和高速。

易用——和以往的网络产品相比，云骨干网的第一大特色是操作简单。分钟级的构建能力大大提高了企业效率。过去，构建跨国专线，少则一个月，多的甚至半年。有了云骨干网，几分钟就可以把北京，上海，美东，日本，法兰克福的VPC连起来，构建一个云骨干网络。

智能——过去，用户管理骨干网络需要专业的网络工程师设计网络架构，进行复杂的网络配置等等。现在，智能的云骨干网能够自动进行路由分发和学习，智能选择最优传输路径，智能检测和规避网络拥塞，大幅缩短路由收敛时间，节约人力和时间成本。

灵活——一个宽带包，解决所有问题。江鹤介绍道，云骨干网产品支持带宽包，可以根据企业业务临时的突发状况，来满足业务的需求。

安全——云骨干网还具备企业级的高性能、高稳定和强安全。通信数据不经公网，并有多级链路冗余能保证通信安全可靠。

阿里云成立以来，一直致力于网络基础设施的建设。目前在全球有16个数据中心，100多个POP点，全面覆盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲。同时，遍布全球的网络线路，可为客户提供全球近100路的运营商BGP接入，并且提供Tb级的总出口带宽能力，为客户提供高质量、大带宽、低时延的网络接入能力。