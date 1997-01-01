IBM走近星球大战：你负责想象，我将科幻还真

最近一段时间，随着《星球大战: 最后的绝地武士》在中国大陆的上映，一大批“星战迷”的神经又被挑动了起来。而在41年后的今天，当我们再去重刷《星球大战》系列电影时就会发现，其中很多元素都已经不再是科幻。

最近一段时间，随着《星球大战: 最后的绝地武士》在中国大陆的上映，一大批“星战迷”的神经又被挑动了起来。

这部被称为人类历史上最伟大的科幻电影之一的系列巨作，承载了一代人的回忆，同时也影响了一批怀有科幻梦的探索者，不断超越时代的界限去探索科技的魅力。

仔细观察，我们就会发现，美国国家航空航天局NASA与星战元素之间实际上有着不少“猫腻”。比如空间站的穹顶窗和星战中帝国TIE战斗机的座舱采用了完全相同的设计；已从事多年探索任务的深空1号所使用的作为推进剂的离子引擎与千年隼同款；在空间站替代宇航员工作的机器人Robonaut2与赏金猎人波巴•费特的撞脸……

看来，NASA美国宇航局里的确藏了不少“星战迷卧底”。

当“星战”元素走进现实

纵观历史，人类科技发展和创新的原动力均来自于想象力。而限制你想象力的除了贫穷，还有可能是科幻电影看得太少。

除了NASA，在41年后的今天，当我们再去重刷《星球大战》系列电影时就会发现，其中很多元素都已经不再是科幻。

比如智能机器人，尤其是“流水的主角，铁打的R2-D2”，无论在多恶劣的环境下保持着绅士风度的C-3PO，因为圆滚滚的体型而萌翻观众的新宠BB-8，每一个机器人主角因为个性满满又各有所长而备受观众喜爱。

而现在，机器人已经走进我们的生活，可以给我们唱歌、讲故事、帮我们扫地、陪孩子玩游戏，还可代替人类完成很多枯燥甚至危险的工作，比如客服机器人、救灾机器人等等。

尽管目前的这些AI小伙伴和星战中机警多谋、高双商的机器人主角们还有一定距离，但是科学家们正在不断努力赋予它们更聪明的“AI大脑”，让他们具有越来越强的理解、推理、学习和互动（URLI）能力。

譬如，IBM科学家正在提升人工智能的社交智商（Social Intelligence），让它们能与人进行更深入的情感交流。和人类一起作诗、作曲、设计，充当服务行业里“有理有节”的礼宾员，甚至帮助教师实现个性化教育，帮助律师征服法律文献的海洋、提供法律咨询。

在Latham & Walkins（全世界收入最多的律所）、Dentons（全世界职员最多的律所）、和著名律所 BakerHostetler等众多律所中，都有一位名为ROSS的“助理律师”，他是一名基于IBM Watson的人工智能律师。通过使用深度神经网络、依存解析（dependency parsing）、命名实体识别等（name entity recognition），语言模型（language model） 等技术，人类律师能够与ROSS像普通同事一样对话，由ROSS查询法律条文，并通过引用相关的立法文献、判例法或其他文献来让律师很快地了解最新情况。此外，通过不断学习，ROSS还能记录法律系统的变化，如果某一案例法院有新的判决，ROSS就可以第一时间提醒同事。

再举个例子。在星战电影中，为了使波巴比敌人看得更清楚、视野更广，他的头盔被设计成一个装有运动与声音传感器、红外线装置和通讯器于一体的可穿戴设备。

在这方面，IBM在2017年初发布的“Next 5 in 5”中就预测，未来五年内，基于超级成像与人工智能技术的新型成像设备，能够集成众多波长的电磁波谱带，从而极大地拓展人类的视野范围，观测更为广泛的世界，揭露出有价值的或蕴含潜在危险的信号，人类将拥有波巴这样“超乎常人”的视觉。目前，IBM 科学家正在开发一套紧凑型超级成像平台，可以在该平台“看到”电磁波谱的特定部分，从而催生一系列实用的设备和应用模式。

就在《星球大战: 最后的绝地武士》上映之前，IBM与卢卡斯影业合作打造了9个《科学与星球大战》系列短片，展示借助于科技已经得以“照进现实”的星战科幻元素，除了智能机器人之外，还包括了光剑、微小芯片/再生液体、磁悬浮、原力、高成像头盔、太空旅行等。对应到现实中，则是人工智能、物联网、量子计算等一系列最新的尖端技术。

IBM副总裁、大中华区CMO周忆表示：“《星球大战》影片当中的科幻元素激发了人类对未来的幻想，经过41年的不断探索，很多科幻元素已经成为现实。而IBM的前沿技术，可以把已经成为现实的科技再推进一步，让这些美好的技术往更远、更快、更好的方向去发展，使得未来已经在我们的指尖之下，这是IBM与《星球大战》指之间的关系。“

IBM的人工智能不再是“闹着玩”的

谈及人工智能，IBM大中华区首席技术官、IBM中国研究院院长沈晓卫表示，未来人工智能将变得无处不在。而当下，非常重要的一点是应用场景。

从1956年起，IBM就一直是人工智能领域的活跃者，并在几次具有重大突破意义的事件中都是主角。1997年，IBM深蓝计算机战胜了当时的国际象棋冠军卡斯帕罗夫；2011年，IBM Watson又在智力竞赛节目Jeopardy中战胜了两名前人类冠军，其中一位是得分最高的冠军，一位是蝉联冠军时间最久的一位。

不过，时至今日，当大批企业开始追赶‘风口’时，IBM却不再玩人机博弈“PK人类”，而把重心放在了人工智能技术的行业应用中。

换句话说，IBM的人工智能，已经从“闹着玩”发展到“不是闹着玩”的了。在医学领域，IBM Watson已经可以做到在10分钟内阅读和剖析20,000,000份医学文献、论文和病理。举个令我印象颇深的例子：2013年，美国一个医疗机构曾借助IBM Watson来帮助阅读和分析医学文献——仅仅几个星期的时间，就从2300万份候选文献中选出了7万篇相关文章，并从中准确找到了7种可修改P53的蛋白质（P53是与很多癌症有关的一种重要蛋白质）。而在使用Watson之前，这种发现结果通常需要整个生命科学行业的顶级医生花7年时间来完成！

此外，IBM借助于计算机视觉技术，只靠图片就能准确诊断患者是否患有黑色素瘤。目前，其对皮肤癌诊断的正确率高达了97%，已经超出了专家的平均诊断水平（85%）。也许在不久的将来，癌症将不再是一个令医生和专家们都“无解”的疾病。而这，是惠及全人类的。

对此，沈晓卫还表示，到目前为止的人工智能都是专用的人工智能（Narrow AI），即为解决单一的问题而设计，如上述的医疗、教育、艺术，如语音识别、图像识别等等。而未来，人类需要的是通用的人工智能（General AI）。“也就是人工智能会将被用来解决非常复杂的问题，或者跨领域的问题。”

“举个例子，在不久的将来，通过人工智能来做体育比赛的解说，它不仅需要理解场上的情况、理解运动员和裁判的背景、理解运动员的动作、理解比赛规则，还要理解观众的情绪、理解场上发生的一切。并在理解之后用自然语言的方式富有激情地说出来。”沈晓卫介绍说。

计算力将为未来提供无限可能

除了人工智能之外，《星球大战》的大背景是星际探索，非常有名的飞船“千年隼”和超空间“星际跳跃”都是吸引人的太空旅行科幻场景。其中有一个非常经典场景：男主人公之一汉•索罗驾驶千年隼号驶入小行星带，成功导航通过的几率仅有约3720：1。而要针对这海量数据计算，进行路径选择和优化，以最快的速度、找到最安全路径，这对于传统计算机是极具挑战的任务。

在过去的30年里，人类社会的计算力提高了100万倍。但这远远不够，很多人认为，摩尔定律在物理层面即将接近极限。

因此，IBM仍在计算力方面不断摸索，并提出了“Watson定律”（Watson’s law）。当然，他已经做了许多的研究：

一是类脑计算，即模仿人脑的思维方式进行计算。通过几十亿个晶体管，IBM已经实现了对人脑100万个神经元、2亿5000万点神经突触的探索类脑计算技术本身的发展，以及类脑计算在商业中的应用。（但是要接近人脑的智力，需要模拟的神经元数量至少是100亿个，挑战还非常之大）；

二是模拟计算，利用存储设备本身的物理特质，使它在做存储的同时能够进行计算。这样的方式将在保持超低能耗低同时，极大提高计算效率；

三是量子计算。过去十年间，量子计算得到了非常大的突破，近期，IBM宣布其带有20个量子比特的客户端系统已经可以使用；下一代的 IBM Q 系统正在开发之中，该系统将配备首个 50 量子比特处理器。这意味着，通过一个50位的量子计算机，可以同时存储2^50的信息，这是人类在计算力上取得的一个重要进展。

相比传统计算，量子计算可以实现基于量子叠加态的重叠计算。它可处理海量数据、海量因素、海量维度。其远远超过了传统计算机的运算速度，而且其使用范围不局限于航空领域，还能为化工、新药、新材料研发、金融安全等领域带来突破式创新。

“量子计算将为未来提供无限可能。虽然我不能肯定科幻片中的场景每个都能最终实现，” “但毫无疑问，我们又往那个方向近了一步。”沈晓卫说。