本期重点
Highlights
- 1开源中间件选型：开源中间件同类功能的产品众多，而且与商用软件相比，开源软件在产品的部署和使用上要求可能都更高，这就使得开源中间件的产品选型非常重要。
- 2开源中间件的使用：要让中间件真正发挥作用，除了正确部署之外还需要长期不断的优化，这不仅需要客户自身在技术上不断进步，与社区持续互动，同时还需要来自第三方的技术支持。
- 3开源中间件与DevOps、微服务。微服务和DevOps的落地离不开中间件的支持，相比于传统中间件，更富有创新精神的开源中间件在技术上跟进得更为积极，但对用户的要求也更高。
本期嘉宾
Speakers
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邬桐中汇信息架构负责人
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蔡书红帽应用开发产品线
产品经理
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邹大斌至顶网副总编
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下期预告
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随着开源软件的普及，开源软件人才需求将会越来越旺盛。一方面这是IT产业发展的大趋势，另一方面，中国国情也为开源软件的发展提供了很好的机遇，各级政府在政策上也在鼓励开源。而与此同时，中国开源软件人才的不足开始显现，甚至开始影响开源软件在中国的普及。在这一背景下，如何响应新的IT需求，为市场提供更多符合要求的开源人才，特别是能真正领悟开源精神，富有创新的开源人才是当务之急。本期我们将将邀请几位IT教育、培训和招聘相关的专家就开源人才培养相关话题展开讨论。
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