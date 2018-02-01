下期预告 Preview

随着开源软件的普及，开源软件人才需求将会越来越旺盛。一方面这是IT产业发展的大趋势，另一方面，中国国情也为开源软件的发展提供了很好的机遇，各级政府在政策上也在鼓励开源。而与此同时，中国开源软件人才的不足开始显现，甚至开始影响开源软件在中国的普及。在这一背景下，如何响应新的IT需求，为市场提供更多符合要求的开源人才，特别是能真正领悟开源精神，富有创新的开源人才是当务之急。本期我们将将邀请几位IT教育、培训和招聘相关的专家就开源人才培养相关话题展开讨论。