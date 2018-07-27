数据催生着全智能的超级未来，为企业打开全新的认知方式。

云技术在加速着驶向明日的技术超体，并使之云端共享与协同。

感知，分析，人工智能与前沿技术，让企业步入自治的未来。

连接数据，突破壁垒，今天实践，是明日的胜券。

数据库之父、企业自治未来的巨匠——Andy Mendelsohn先生，将为我们权威解读企业自治数据库及云解决方案。以新的视野，为企业的云践行与数字化转型守正出奇！

本次大会还将汇聚众多行业翘楚、技术专家、业界大咖，分享数据智能、人工智能、物联网、区块链等前沿技术领域的观点与经验。探索应用与创新的交汇融合，让突破性的智能技术为企业创新落地生花！

相约8月2日北京，共同见证 - 以数为道，凭云聚变，共同自治未来。