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大会介绍
  • 数据催生着全智能的超级未来，为企业打开全新的认知方式。
  • 云技术在加速着驶向明日的技术超体，并使之云端共享与协同。
  • 感知，分析，人工智能与前沿技术，让企业步入自治的未来。
  • 连接数据，突破壁垒，今天实践，是明日的胜券。

数据库之父、企业自治未来的巨匠——Andy Mendelsohn先生，将为我们权威解读企业自治数据库及云解决方案。以新的视野，为企业的云践行与数字化转型守正出奇！

本次大会还将汇聚众多行业翘楚、技术专家、业界大咖，分享数据智能、人工智能、物联网、区块链等前沿技术领域的观点与经验。探索应用与创新的交汇融合，让突破性的智能技术为企业创新落地生花！

相约8月2日北京，共同见证 - 以数为道，凭云聚变，共同自治未来。

大会嘉宾
Andy Mendelsohn

甲骨文公司数据库
技术执行副总裁

李翰璋

甲骨文公司高级副总裁
中国区董事总经理

吴承杨

甲骨文公司副总裁
中国区云平台总经理

李珈

甲骨文公司云平台
高级销售顾问总监

大会日程
数有道·云聚变·自治未来
时间 主题
08:30 - 09:30 现场注册
09:30 - 09:45 欢迎致辞
09:45 - 10:35 数有道·云聚变·自治未来
10:35 - 11:35 巅峰对话：云端自治，重塑企业基因
11:35 - 12:00 甲骨文遇到甲骨文，创新科技助力中原政务与企业发展
云智爆发 赋能创新
时间 主题
13:30 - 14:00 大咖对练区块链 - 学院派、企业派和O派
14:10 - 14:50 增强企业移动业务创新
14:50 - 15:10 茶歇
15:10 - 15:50 企业级端到端大数据平台实践
15:50 - 16:30 万物互联，集成经济
16:30 - 17:00 让数据资产智能流动
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Andy Mendelsohn先生现任甲骨文公司数据库技术执行副总裁，负责包括软件（如Oracle数据库、Oracle TimesTen内存数据库、Oracle Berkeley DB和Oracle NoSQL数据库）及集成系统（如Oracle Exadata 数据库云平台、Oracle数据库机和Oracle大数据一体机）在内的甲骨文数据库全线产品的开发和管理工作。

Mendelsohn先生于1984年5月，作为Oracle Database Release 5.1的开发人员正式加入甲骨文公司。在此之前，他曾就职于惠普和ESVEL。

Mendelsohn先生毕业于普林斯顿大学，并获得电机工程和计算机科学学士学位。此外，他还曾在麻省理工学院进行过计算机科学相关的学术研究。

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吴承杨2010年加入甲骨文公司，现任甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理。在此之前，吴承杨曾担任中国区技术产品部新兴市场行业总经理。新兴市场包括：城市商业银行、农商行、证券、医疗卫生以及教育等行业。

吴承杨拥有25年的IT从业经验。在加入甲骨文公司之前，曾在惠普，戴尔和DEC 担任重要职务。

吴承杨获得计算机硕士学位以及马斯赫里赫特学院的MBA。

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