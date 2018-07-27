数据库之父、企业自治未来的巨匠——Andy Mendelsohn先生，将为我们权威解读企业自治数据库及云解决方案。以新的视野，为企业的云践行与数字化转型守正出奇！
本次大会还将汇聚众多行业翘楚、技术专家、业界大咖，分享数据智能、人工智能、物联网、区块链等前沿技术领域的观点与经验。探索应用与创新的交汇融合，让突破性的智能技术为企业创新落地生花！
相约8月2日北京，共同见证 - 以数为道，凭云聚变，共同自治未来。
甲骨文公司数据库
技术执行副总裁
甲骨文公司高级副总裁
中国区董事总经理
甲骨文公司副总裁
中国区云平台总经理
甲骨文公司云平台
高级销售顾问总监
|时间
|主题
|08:30 - 09:30
|现场注册
|09:30 - 09:45
|欢迎致辞
|09:45 - 10:35
|数有道·云聚变·自治未来
|10:35 - 11:35
|巅峰对话：云端自治，重塑企业基因
|11:35 - 12:00
|甲骨文遇到甲骨文，创新科技助力中原政务与企业发展
|时间
|主题
|13:30 - 14:00
|大咖对练区块链 - 学院派、企业派和O派
|14:10 - 14:50
|增强企业移动业务创新
|14:50 - 15:10
|茶歇
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|企业级端到端大数据平台实践
|15:50 - 16:30
|万物互联，集成经济
|16:30 - 17:00
|让数据资产智能流动
Andy Mendelsohn先生现任甲骨文公司数据库技术执行副总裁，负责包括软件（如Oracle数据库、Oracle TimesTen内存数据库、Oracle Berkeley DB和Oracle NoSQL数据库）及集成系统（如Oracle Exadata 数据库云平台、Oracle数据库机和Oracle大数据一体机）在内的甲骨文数据库全线产品的开发和管理工作。
Mendelsohn先生于1984年5月，作为Oracle Database Release 5.1的开发人员正式加入甲骨文公司。在此之前，他曾就职于惠普和ESVEL。
Mendelsohn先生毕业于普林斯顿大学，并获得电机工程和计算机科学学士学位。此外，他还曾在麻省理工学院进行过计算机科学相关的学术研究。
吴承杨2010年加入甲骨文公司，现任甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理。在此之前，吴承杨曾担任中国区技术产品部新兴市场行业总经理。新兴市场包括：城市商业银行、农商行、证券、医疗卫生以及教育等行业。
吴承杨拥有25年的IT从业经验。在加入甲骨文公司之前，曾在惠普，戴尔和DEC 担任重要职务。
吴承杨获得计算机硕士学位以及马斯赫里赫特学院的MBA。