微软发布新的Windows Server 2019测试版本及Windows 10 Redstone 5的ISO

微软日前发布了新的Windows Server 2019和Windows Server 1809预览版，两个版本均包括一些新功能。

至顶网软件频道消息：微软日前发布了新的Windows Server 2019和Windows Server 1809预览版，两个版本均包括一些新功能。

新的Windows Server构建版 17723添加新的内置功，可更容易地在Windows Server上为容器部署Kubernetes业务流程工具。新功能包括容器调度、运行状况监控、网络、服务发现以及按匹配需求添加/删除容器实例等等。

构建版17723令测试人员无需更新操作系统即可为System Insights添加新的预测功能。另外，构建版17723还增加了对名为LEDBAT的延迟优化网络拥塞控制提供商的支持，微软的描述称“LEDBAT可以在网络上寻找可用的任何网络带宽资源并使用加以 ”。

7月31日一篇关于构建版17723的博文提到许多已知的问题（https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/07/31/announcing-windows-server-2019-insider-preview-build-17723 ），测试人员在部署之前应阅读有关段落。

微软7月31日还向测试人员发布了旗下最新的Windows 10 Insider Redstone 5预览版本的ISO文件。Windows 10 构建版 17713的ISO可从此处下载https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewadvanced 。

预计微软将推出Windows Server 2019，该版本被指定为长期服务频道发布版，预计微软还将在今年秋季推出Windows Server 1809，时间可能在今年10月左右。