云上应用 加速创新

通过引入智能客服解决方案，银行能够为每一位客户提供24小时随时随地、全方位的互动服务，提升客户体验，强化客户粘性。

智能客服解决方案基于云平台服务，与后端数据库的客户信息进行智能匹配，并结合机器学习、认知计算等技术提升智能化能力，以自然语言与客户交流，不断优化服务质量，打造企业智能化平台。

许多金融机构正在利用区块链技术解决多方信息系统对接、信用可信和安全性等问题。以资产托管交易为例，集成了区块链技术的云平台能够帮助银行实现资产委托、资产管理、资产托管、投资顾问、审计等多方信息的实时共享，提高了业务效率，同时也保护了账户信息的安全，提升了行业风险管理水平。

云上应用 加速创新
深度解析

云计算需求进入收敛阶段，IBM致力打造集成数百个"附加服务"的云环境

智能制造最重要的就是通过智能化手段让制造变得更加透明，使原本不可见的设备老化、质量风险、资源浪费等问题变得可见，并借助预测性手段加以避免， 打造可视、可控、可预测的生产环境。在这个过程中，数据的价值已经日益突显。目前，虽然许多企业已经在信息化层面建立了相对完善的IT系统架构，然而在迈向智能制造的过程中，仍会面临诸多挑战，诸如数据的共享，数据价值的挖掘等等。对此，IBM黄英杰认为，需要联动物联网、数据科学、认知计算等最新的技术，并将焦点最终落在云平台上。

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IBM云计算：撬动企业数字化转型中的支点

成功案例

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