深度解析

智能制造最重要的就是通过智能化手段让制造变得更加透明，使原本不可见的设备老化、质量风险、资源浪费等问题变得可见，并借助预测性手段加以避免， 打造可视、可控、可预测的生产环境。在这个过程中，数据的价值已经日益突显。目前，虽然许多企业已经在信息化层面建立了相对完善的IT系统架构，然而在迈向智能制造的过程中，仍会面临诸多挑战，诸如数据的共享，数据价值的挖掘等等。对此，IBM黄英杰认为，需要联动物联网、数据科学、认知计算等最新的技术，并将焦点最终落在云平台上。

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