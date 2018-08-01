通过引入智能客服解决方案，银行能够为每一位客户提供24小时随时随地、全方位的互动服务，提升客户体验，强化客户粘性。
智能客服解决方案基于云平台服务，与后端数据库的客户信息进行智能匹配，并结合机器学习、认知计算等技术提升智能化能力，以自然语言与客户交流，不断优化服务质量，打造企业智能化平台。
许多金融机构正在利用区块链技术解决多方信息系统对接、信用可信和安全性等问题。以资产托管交易为例，集成了区块链技术的云平台能够帮助银行实现资产委托、资产管理、资产托管、投资顾问、审计等多方信息的实时共享，提高了业务效率，同时也保护了账户信息的安全，提升了行业风险管理水平。
通过引入智能客服解决方案，银行能够为每一位客户提供24小时随时随地、全方位的互动服务，提升客户体验，强化客户粘性
智能客服解决方案基于云平台服务，与后端数据库的客户信息进行智能匹配，并结合机器学习、认知计算等技术提升智能化能力以自然语言与客户交流，不断优化服务质量，打造企业智能化平台。
许多金融机构正在利用区块链技术解决多方信息系统对接、信用可信和安全性等问题。以资产托管交易为例，集成了区块链技术的云平台能够帮助银行实现资产委托、资产管理、资产托管、投资顾问、审计等多方信息的实时共享，提高了业务效率，同时也保护了账户信息的安全，提升了行业风险管理水平。