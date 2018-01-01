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会议简介

A10峰会作为国内一年一度的大数据盛典，已拥有近10年历史；发展至今，已经成为中国互联网大数据领域最具影响力的平台之一。

企业发展已经从信息化到数字化升级，竞争也不仅仅停留在同行。 数据，在经过提炼、整理，继而转化为有效信息后，逐步成为企业在经营、运营上的主要抓手。 在用户增量呈放缓趋势的当前，如何对用户展开深度运营，以用户资产为核心，借助数据驱动精益成长，已成为接下来的重要课题，也是本届易观A10峰会主旨。

日程安排
10月26日上午
精益成长主论坛
时间 主题和演讲嘉宾
9:00 签到
09:30-09:35 主持

正和岛副总裁、悦聚科技创始人CEO 王昆鹏
09:35-09:55 主题发言

易观董事长兼首席执行官 于揚

09:55-10:20 数据驱动营销闭环

易观副总裁兼产品群组总经理 朱江

10:20-10:30 易观方舟4.0启动仪式
10:30-10:50 数字化转型引爆国内企业服务市场

东方富海合伙人 陈利伟

10:50-11:10 数据文明时代的场景机遇

场景实验室创始人 吴声

11:10-11:50 艰难环境下的成长之道

易观副总裁兼客户群组执行总经理 李智（主持）

爱分析创始人兼CEO 金建华

首汽约车CEO 魏东

场景实验室创始人 吴声

理财魔方创始人兼CEO 袁雨来

有车以后创始人兼CEO 徐晨华

10月26号下午
精益成长零售专场
时间 主题和演讲嘉宾
13:30-13:35 主持

运联传媒主编 房煜

13:35-13:55 零售业数字化进展程度以及应用手段

易观分析群组副总经理 孙梦子

13:55-14:10 数据驱动的营销闭环—零售领域应用范例

易观售前总监 陈云龙

14:10-14:30 全渠道泛零售百货新场景营销体验

上品商业副总裁 李志杰

14:30-14:50 零售进化 适者生存

易果生鲜首席发展官 罗彤

14:50-15:10 社交电商三问

苏宁拼购总经理 张奎

15:10-15:30 宝贝格子 新零售崛起

宝贝格子CEO 张天天

15:30-15:50 “严选模式”下的数据驱动体系

网易严选数据科学总监 魏文庆

15:50-16:10 多点·新零售时代的大数据力量

多点Dmal战略合作部总经理 万美子

10月27日 上午
数造未来主论坛
时间 主题和演讲嘉宾
9:00 签到
09:30-09:35 主持

InfoQ总编 张晓楠

09:35-10:00 流动水系数造未来

易观首席技术官 郭炜

10:00-10:25 用户智能运营和技术

当当网CTO 李海涛

10:25-10:50 数据时代架构2.0及价值

Alluxio创始人兼CEO 李浩源

10:50-11:15 分布式系统架构的本质

MegaEase创始人兼CTO 陈皓

11:15-11:30 易观方舟开放联盟

销售易技术副总裁 叶晖

海云未来出行事业部总经理 姬铭静

营销实验室市场副总裁 刘金砚

金火眼创始人兼CEO 魏小强

AONE.AI 创始人兼CEO 吴磊

永洪 科技行业总监 惠卓卓

阿里云北方大区互联网事业部总监 袁浩钧

11:30-11:40 算法大赛的颁奖
图文直播
[直播员]黄雅琦 10-27 11:31
易观算法大赛颁奖仪式
[直播员]黄雅琦 10-27 11:23
易观方舟开放联盟宣布成立。易观方舟开放联盟致力于推动企业对“数据驱动营销”的价值认知，以客户成功为使命，共同推动数据驱动企业精益成长的时间，解决企业在数据驱动场景下的各种需求，并欢迎更多拥有强劲产品能力和研发能力的企业或机构加盟，共同加速中国企业数字化转型进程，提升中国企业数字化竞争力。
[直播员]黄雅琦 10-27 11:09
MegaEase创始人兼CTO陈皓，江湖人称左耳朵耗子，程序员中的骨灰级大神，今日带来《分布式系统架构的本质》的主题演讲。他表示，要玩好分布式，必须要做好下面几件事儿：服务化、平台化、自动化、分层开放、高性能高可用、DevOps敏捷，这也是分布式系统的本质。
[直播员]黄雅琦 10-27 10:43
Alluxio创始人兼CEO李浩源带来了《数据时代架构2.0及价值》的主题演讲。Alluxio 是一个高容错的分布式文件系统，它统一了数据访问的方式，为上层计算框架和底层存储系统构建了桥梁。 应用只需要连接Alluxio即可访问存储在底层任意存储系统中的数据。此外，Alluxio的以内存为中心的架构使得数据的访问速度能比现有常规方案快几个数量级。现场，李浩源还带来了不少案例，分享如何用Alluxio释放数据的价值。
[直播员]黄雅琦 10-27 10:27
当当网CTO李海涛发表《用户和供应链的智能运营》的主题演讲。他讲到更智能的供应链能缩短差距，提供具有战略、运营和财务价值的新货源。而AI柔性供应链，可以提供以下支持：产品设计，工厂生产，各地域各仓库的库存，个性化页面、搜索、推荐，智能图案和文案，以及为你定制的促销。
[直播员]黄雅琦 10-27 09:50
易观首席技术官郭炜带来《流动水系数造未来》的主题演讲。他提了IOTA架构。IOTA大数据架构是一种基于AI生态下的全新的数据架构模式，2018年，易观首次提出这一概念。IOTA的整体思路是设定标准数据模型，通过边缘计算技术把所有的计算过程分散在数据产生、计算和查询过程当中，以统一的数据模型贯穿始终，从而提高整体的计算效率，同时满足计算的需要，可以使用各种Ad-hoc Query来查询底层数据。
[直播员]郝伟静 10-26 16:42
多点Dmall战略合作部总经理万美子发表了《多点·新零售时代的大数据力量》的主题演讲。 万美子表示，实体零售业正在跟大数据、人工智能等技术快速融合，通过数字化指导零售企业运营已经是大势所趋，在智能时代，这种改变会加速“零售人”保持更快的进步。
[直播员]郝伟静 10-26 16:22
网易严选数据科学总监魏文庆在《“严选模式”下的数据驱动体系》演讲中表示，全链路数据驱动决策、优化业务过程目前是严选的目标。从数字化运营、数字化管理、数字化供应三个维度来打通上下游产业链，打通消费者和制造商之间的渠道。
[直播员]郝伟静 10-26 16:05
宝贝格子CEO张天天发表了《宝贝格子 新零售崛起》的主题演讲，他表示目前零售消费市场存在线上海量商品信息爆炸、价格体系凌乱、用户需求从售后提升至售前等现象。
[直播员]郝伟静 10-26 15:41
苏宁拼购总经理张奎发表了题为《社交电商三问》的主题演讲。他表示，根据2018年的数据显示，我国社交电商用户达3亿多人，2020年或将达5.73人。演讲中他还回答了关于社交电商的三个问题：品质保证的源泉是什么？只因为在此五环外就要接受消费降级吗？未来的社交电商应该怎么做？
[直播员]郝伟静 10-26 15:07
新零售2.0和1.0相比，差异在哪里？ 罗彤认为，新零售2.0具有完善迭代，更强调前端智能应用，关注大数据结合智能，协同作战全面铺开，样板店的小前端竞争等优势。
[直播员]郝伟静 10-26 14:57
易果生鲜首席发展官罗彤在 《零售进化 适者生存》主题演讲中提到，新零售是“人”、“货”、“场”的完整商业闭环。新零售的特征有三：以心为本、二次元零售新时代和零售物种大爆发。
[直播员]郝伟静 10-26 14:30
上品商业副总裁李志杰发表了《全渠道泛零售百货新场景营销新体验》主题演讲，她提到对于一家企业来讲，最重要的是运用数据来解放基层生产力、提升运营效率、降低成本。
[直播员]郝伟静 10-26 14:28
易观售前总监陈云龙发表了《数据驱动的营销闭环 零售领域应用范例》的主题演讲。
[直播员]郝伟静 10-26 14:10
易观分析群组副总经理孙梦子发表了《零售业数字化进展速度以及应用手段》的主题演讲。 她说，没有所谓的传统行业，没有所谓的新行业，活下去的关键在于能不能跟上时代变革的步伐，并不断进行自我革命。 零售业正走在数字化浪潮的前端。
[直播员]郝伟静 10-26 11:30
大数据环境下企业面临的问题是什么？企业如何在艰难的环境下生长？圆桌对话环节，易观副总裁兼客户群组执行总经理李智与爱分析创始人兼CEO金建华、首汽约车CEO魏东、场景实验室创始人吴声、理财魔方创始人兼CEO袁雨来、有车以后创始人兼CEO徐晨华共同探讨。
[直播员]郝伟静 10-26 11:00
场景实验室创始人吴声发表《 数据文明时代的场景机遇》的演讲。他表示体验店、快递效率、小程序、短视频信息流、知识服务、网红流量、社交流量等差异化形态层出不穷，新商业伴随大量数据新物种涌现。
[直播员]郝伟静 10-26 10:48
东方富海合伙人陈利伟说，中国企业数字化转型对于国内的企业服务公司而言是“城镇化建设”的大机遇。
[直播员]郝伟静 10-26 10:30
东方富海合伙人陈利伟在《数字化转型引爆国内企业服务市场》演讲中表示，到2020年，中国GDP的20%将来自业务数字化转型的增加值。拥抱"云"已然成为数字化转型企业的必然选择。
[直播员]郝伟静 10-26 10:18
易观方舟4.0启动仪式
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