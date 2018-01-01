Alluxio创始人兼CEO李浩源带来了《数据时代架构2.0及价值》的主题演讲。Alluxio 是一个高容错的分布式文件系统，它统一了数据访问的方式，为上层计算框架和底层存储系统构建了桥梁。 应用只需要连接Alluxio即可访问存储在底层任意存储系统中的数据。此外，Alluxio的以内存为中心的架构使得数据的访问速度能比现有常规方案快几个数量级。现场，李浩源还带来了不少案例，分享如何用Alluxio释放数据的价值。