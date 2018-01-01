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A10峰会作为国内一年一度的大数据盛典，已拥有近10年历史；发展至今，已经成为中国互联网大数据领域最具影响力的平台之一。
企业发展已经从信息化到数字化升级，竞争也不仅仅停留在同行。 数据，在经过提炼、整理，继而转化为有效信息后，逐步成为企业在经营、运营上的主要抓手。 在用户增量呈放缓趋势的当前，如何对用户展开深度运营，以用户资产为核心，借助数据驱动精益成长，已成为接下来的重要课题，也是本届易观A10峰会主旨。
|10月26日上午
|精益成长主论坛
|时间
|主题和演讲嘉宾
|9:00
|签到
|09:30-09:35
|主持
正和岛副总裁、悦聚科技创始人CEO 王昆鹏
|09:35-09:55
|主题发言
易观董事长兼首席执行官 于揚
|09:55-10:20
|数据驱动营销闭环
易观副总裁兼产品群组总经理 朱江
|10:20-10:30
|易观方舟4.0启动仪式
|10:30-10:50
|数字化转型引爆国内企业服务市场
东方富海合伙人 陈利伟
|10:50-11:10
|数据文明时代的场景机遇
场景实验室创始人 吴声
|11:10-11:50
|艰难环境下的成长之道
易观副总裁兼客户群组执行总经理 李智（主持）
爱分析创始人兼CEO 金建华
首汽约车CEO 魏东
场景实验室创始人 吴声
理财魔方创始人兼CEO 袁雨来
有车以后创始人兼CEO 徐晨华
|10月26号下午
|精益成长零售专场
|时间
|主题和演讲嘉宾
|13:30-13:35
|主持
运联传媒主编 房煜
|13:35-13:55
|零售业数字化进展程度以及应用手段
易观分析群组副总经理 孙梦子
|13:55-14:10
|数据驱动的营销闭环—零售领域应用范例
易观售前总监 陈云龙
|14:10-14:30
|全渠道泛零售百货新场景营销体验
上品商业副总裁 李志杰
|14:30-14:50
|零售进化 适者生存
易果生鲜首席发展官 罗彤
|14:50-15:10
|社交电商三问
苏宁拼购总经理 张奎
|15:10-15:30
|宝贝格子 新零售崛起
宝贝格子CEO 张天天
|15:30-15:50
|“严选模式”下的数据驱动体系
网易严选数据科学总监 魏文庆
|15:50-16:10
|多点·新零售时代的大数据力量
多点Dmal战略合作部总经理 万美子
|10月27日 上午
|数造未来主论坛
|时间
|主题和演讲嘉宾
|9:00
|签到
|09:30-09:35
|主持
InfoQ总编 张晓楠
|09:35-10:00
|流动水系数造未来
易观首席技术官 郭炜
|10:00-10:25
|用户智能运营和技术
当当网CTO 李海涛
|10:25-10:50
|数据时代架构2.0及价值
Alluxio创始人兼CEO 李浩源
|10:50-11:15
|分布式系统架构的本质
MegaEase创始人兼CTO 陈皓
|11:15-11:30
|易观方舟开放联盟
销售易技术副总裁 叶晖
海云未来出行事业部总经理 姬铭静
营销实验室市场副总裁 刘金砚
金火眼创始人兼CEO 魏小强
AONE.AI 创始人兼CEO 吴磊
永洪 科技行业总监 惠卓卓
阿里云北方大区互联网事业部总监 袁浩钧
|11:30-11:40
|算法大赛的颁奖