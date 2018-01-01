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2018 Oracle NetSuite 中国峰会
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主题演讲 CP分会场 SaaS分会场
AGENDA

会议日程

主题演讲

08:00-09:00
参会签到，展区开放
09:00-09:15

领创新大势 兴未来之心

主持嘉宾：李翰璋 甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理

09:15-10:00

瞭望商业未来

演讲嘉宾：Andrew Sutherland 甲骨文公司高级副总裁 欧洲、中东、非洲及亚太区技术产品及系统业务

10:00-11:00

数有道 云聚变 自治未来

主持嘉宾：吴承杨 甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理

演讲嘉宾：侨鑫集团 首席信息官 张志杰

浙江明日控股集团股份有限公司 信息部副总经理 梅骏
11:00-12:00

灵为先 信为本 共赢生态

主持嘉宾：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理

演讲嘉宾：华为技术有限公司 企业BG CMO及全球Marketing总裁 邱恒

荷兰皇家菲仕兰中国业务集团 首席数字官 薛洁

寺库集团 副总裁 王少薇

Pascal Sero 甲骨文公司副总裁，亚洲研发中心
12:00-12:20

自治的数字化转型工作

神州数码集团 云战略本部总经理 郝峻晟

CP分会场

13:45 - 14:25

自治数据能力加速中国企业创新

Andrew Sutherland 甲骨文公司 欧洲、中东、非洲及亚太区技术产品及系统业务 高级副总裁

全栈全能，本土企业数字化转型新路径

韩忠恒：甲骨文公司 高级副总裁 欧洲、中东、非洲及亚太区系统事业部

霍锦洁：IDC 中国区总裁

Amy Hoe：富卫集团 CTOO/富卫信息科技（上海）有限公司 董事长

集成经济，业务转型

范文曙：甲骨文公司 创新业务解决方案总监

刘渝生：金康新能源汽车有限公司 副总裁

陈立清：深圳法大大网络科技有限公司 副总裁兼首席技术官
14:25 - 15:05

自治的基础：Oracle Database 18c创新- 自治数据库

李珈：甲骨文公司云平台高级咨询顾问总监

胡维：甲骨文公司全球研发副总裁

扶摇万里，Oracle引领企业迈进第二代云

郑军：甲骨文公司云平台首席云架构师

卢克强：甲骨文公司云平台资深技术顾问 - 汽车行业专家

巅峰对话：企业级区块链的落地实践

唐聆风 ：甲骨文公司 亚太与中国区云解决方案副总裁主持人

苏宏淼：北京中熙正保远程教育技术有限公司 战略业务部总裁

Amy Hoe：富卫集团 CTOO/富卫信息科技（上海）有限公司董事长
15:05 - 15:45

自治世界的智能洞察

李汉辉：一汽轿车股份有限公司 高级分析师

钟振华：甲骨文公司亚太区 大数据和分析专家

极致演绎，大巧若拙的云平台交付

邵英华 甲骨文公司 系统事业部 私有云架构技术总监

姜科 厦门国际银行股份有限公司科技运维部总经理

苑维然 玖富集团北京九狐时代智能科技有限公司 首席技术官

价值互联，平台经济

范文曙：甲骨文公司 创新业务解决方案总监

刘渝生：金康新能源汽车有限公司 副总裁

陈立清：深圳法大大网络科技有限公司 副总裁兼首席技术官
15:45 - 16:05

茶歇

16:05 - 16:45

零售行业云端自治分析

刘群策：甲骨文公司 云计算和大数据架构师

邱华伟：甲骨文公司 云方案架构师

智能日志分析，保驾数据应用可靠运行

卢卓峰：甲骨文公司 云平台OMC解决方案产品总监

余维康：骆驼集团股份有限公司 信息部总经理

AIOps - 智能运维管理

张军华：甲骨文公司 高级咨询顾问经理

邵威：深圳越海全球供应链有限公司 信息部总监
16:45 - 17:15

端到端全数据管理酷炫体验

钟晓华：甲骨文公司 高级咨询顾问经理

金丹：甲骨文公司 首席大数据架构师

从私有到混合的云之旅

闵文杰：甲骨文公司 云平台事业部技术总监

于伟：东软集团 政府一设计部副部长 东软人社行业技术架构研发负责人

飞跃天堑，无缝数据集成

王希：甲骨文公司 集成方案业务总监

董健：天安财产保险股份有限公司 数据服务处高级经理

章戈：国药控股国大药房有限公司 副总经理

SaaS分会场

14:00-14:20

序幕：Oracle SaaS 商业变革论坛悦生态 跃融合 越致胜

演讲嘉宾：Philippe Mathieu 甲骨文公司高级副总裁 ,欧洲、中东、非洲及亚太区战略和运营
14:20 - 15:10

第一话：聚力生态，云端创新客户体验

主持嘉宾: 杨波 甲骨文公司市场营销云顾问高级总监

演讲嘉宾: 刘淑仪 思科大中华区资深副总裁，大中华区及韩国市场部总经理

柴俊 盛初营销咨询有限公司总经理

赵小忠 舍得酒业股份有限公司 CIO

衡亮亮 公牛集团股份有限公司客户服务中心负责人
15:10-17:00

第二话：智慧融合，赋能企业协同内外

主持嘉宾: 高晓斌 甲骨文公司应用软件顾问高级总监

何毅 甲骨文公司NetSuite顾问高级总监

演讲嘉宾：雷宇 深圳市自然醒智慧家居有限公司CIO

钟昭 百洋智能科技明镜云事业部副总经理

阳志刚 云米电器科技有限公司财务副总经理

冯志磊 乐元素科技有限公司薪酬绩效及信息总监

李杰 货车帮科技有限公司人力资源总监
17:00-17:10

彩蛋：信任共创，携手并进致胜未来

潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
SPEAKER

参会嘉宾

  • Andrew Picture

    Andrew Picture 甲骨文公司高级副总裁 欧洲、中东、 非洲及亚太区技术产品及系统业务

  • 李翰璋

    李翰璋 甲骨文公司高级副总裁 及中国区董事总经理

  • 潘杰君

    潘杰君 甲骨文公司副总裁 及中国区应用软件总经理

  • 吴承杨

    吴承杨 甲骨文公司副总裁 及中国区云平台总经理

  • 张志杰

    张志杰 侨鑫集团 首席信息官

  • 曹磊

    曹磊 上海力鸿新技术投资 有限公司副总裁

  • 薛洁

    薛洁 荷兰皇家菲仕兰 中国业务集团 首席数字官

  • 邱恒

    邱恒 华为技术有限公司 企业BG CMO 及全球Marketing总裁

  • Pascal Ser

    Pascal Ser 甲骨文公司副总裁
    亚洲研发中心

  • 王少薇

    王少薇 寺库集团副总裁

  • 郝峻晟

    郝峻晟 神州数码集团
    云战略本部总经理

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