会议日程
主题演讲
|08:00-09:00
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参会签到，展区开放
|09:00-09:15
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领创新大势 兴未来之心
主持嘉宾：李翰璋 甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理
|09:15-10:00
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瞭望商业未来
演讲嘉宾：Andrew Sutherland 甲骨文公司高级副总裁 欧洲、中东、非洲及亚太区技术产品及系统业务
|10:00-11:00
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数有道 云聚变 自治未来
主持嘉宾：吴承杨 甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理
演讲嘉宾：侨鑫集团 首席信息官 张志杰
浙江明日控股集团股份有限公司 信息部副总经理 梅骏
|11:00-12:00
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灵为先 信为本 共赢生态
主持嘉宾：潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
演讲嘉宾：华为技术有限公司 企业BG CMO及全球Marketing总裁 邱恒
荷兰皇家菲仕兰中国业务集团 首席数字官 薛洁
寺库集团 副总裁 王少薇
Pascal Sero 甲骨文公司副总裁，亚洲研发中心
|12:00-12:20
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自治的数字化转型工作
神州数码集团 云战略本部总经理 郝峻晟
CP分会场
|13:45 - 14:25
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自治数据能力加速中国企业创新
Andrew Sutherland 甲骨文公司 欧洲、中东、非洲及亚太区技术产品及系统业务 高级副总裁
全栈全能，本土企业数字化转型新路径
韩忠恒：甲骨文公司 高级副总裁 欧洲、中东、非洲及亚太区系统事业部
霍锦洁：IDC 中国区总裁
Amy Hoe：富卫集团 CTOO/富卫信息科技（上海）有限公司 董事长
集成经济，业务转型
范文曙：甲骨文公司 创新业务解决方案总监
刘渝生：金康新能源汽车有限公司 副总裁
陈立清：深圳法大大网络科技有限公司 副总裁兼首席技术官
|14:25 - 15:05
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自治的基础：Oracle Database 18c创新- 自治数据库
李珈：甲骨文公司云平台高级咨询顾问总监
胡维：甲骨文公司全球研发副总裁
扶摇万里，Oracle引领企业迈进第二代云
郑军：甲骨文公司云平台首席云架构师
卢克强：甲骨文公司云平台资深技术顾问 - 汽车行业专家
巅峰对话：企业级区块链的落地实践
唐聆风 ：甲骨文公司 亚太与中国区云解决方案副总裁主持人
苏宏淼：北京中熙正保远程教育技术有限公司 战略业务部总裁
Amy Hoe：富卫集团 CTOO/富卫信息科技（上海）有限公司董事长
|15:05 - 15:45
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自治世界的智能洞察
李汉辉：一汽轿车股份有限公司 高级分析师
钟振华：甲骨文公司亚太区 大数据和分析专家
极致演绎，大巧若拙的云平台交付
邵英华 甲骨文公司 系统事业部 私有云架构技术总监
姜科 厦门国际银行股份有限公司科技运维部总经理
苑维然 玖富集团北京九狐时代智能科技有限公司 首席技术官
价值互联，平台经济
范文曙：甲骨文公司 创新业务解决方案总监
刘渝生：金康新能源汽车有限公司 副总裁
陈立清：深圳法大大网络科技有限公司 副总裁兼首席技术官
|15:45 - 16:05
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茶歇
|16:05 - 16:45
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零售行业云端自治分析
刘群策：甲骨文公司 云计算和大数据架构师
邱华伟：甲骨文公司 云方案架构师
智能日志分析，保驾数据应用可靠运行
卢卓峰：甲骨文公司 云平台OMC解决方案产品总监
余维康：骆驼集团股份有限公司 信息部总经理
AIOps - 智能运维管理
张军华：甲骨文公司 高级咨询顾问经理
邵威：深圳越海全球供应链有限公司 信息部总监
|16:45 - 17:15
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端到端全数据管理酷炫体验
钟晓华：甲骨文公司 高级咨询顾问经理
金丹：甲骨文公司 首席大数据架构师
从私有到混合的云之旅
闵文杰：甲骨文公司 云平台事业部技术总监
于伟：东软集团 政府一设计部副部长 东软人社行业技术架构研发负责人
飞跃天堑，无缝数据集成
王希：甲骨文公司 集成方案业务总监
董健：天安财产保险股份有限公司 数据服务处高级经理
章戈：国药控股国大药房有限公司 副总经理
SaaS分会场
|14:00-14:20
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序幕：Oracle SaaS 商业变革论坛悦生态 跃融合 越致胜
演讲嘉宾：Philippe Mathieu 甲骨文公司高级副总裁 ,欧洲、中东、非洲及亚太区战略和运营
|14:20 - 15:10
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第一话：聚力生态，云端创新客户体验
主持嘉宾: 杨波 甲骨文公司市场营销云顾问高级总监
演讲嘉宾: 刘淑仪 思科大中华区资深副总裁，大中华区及韩国市场部总经理
柴俊 盛初营销咨询有限公司总经理
赵小忠 舍得酒业股份有限公司 CIO
衡亮亮 公牛集团股份有限公司客户服务中心负责人
|15:10-17:00
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第二话：智慧融合，赋能企业协同内外
主持嘉宾: 高晓斌 甲骨文公司应用软件顾问高级总监
何毅 甲骨文公司NetSuite顾问高级总监
演讲嘉宾：雷宇 深圳市自然醒智慧家居有限公司CIO
钟昭 百洋智能科技明镜云事业部副总经理
阳志刚 云米电器科技有限公司财务副总经理
冯志磊 乐元素科技有限公司薪酬绩效及信息总监
李杰 货车帮科技有限公司人力资源总监
|17:00-17:10
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彩蛋：信任共创，携手并进致胜未来
潘杰君 甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理
参会嘉宾
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Andrew Picture 甲骨文公司高级副总裁 欧洲、中东、 非洲及亚太区技术产品及系统业务
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李翰璋 甲骨文公司高级副总裁 及中国区董事总经理
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潘杰君 甲骨文公司副总裁 及中国区应用软件总经理
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吴承杨 甲骨文公司副总裁 及中国区云平台总经理
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张志杰 侨鑫集团 首席信息官
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曹磊 上海力鸿新技术投资 有限公司副总裁
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薛洁 荷兰皇家菲仕兰 中国业务集团 首席数字官
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邱恒 华为技术有限公司 企业BG CMO 及全球Marketing总裁
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Pascal Ser 甲骨文公司副总裁
亚洲研发中心
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王少薇 寺库集团副总裁
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郝峻晟 神州数码集团
云战略本部总经理