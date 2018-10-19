从一颗咖啡豆，到一杯咖啡，中间经历环节繁多：种植、收获、烘培、运输、销售、研磨、冲煮……这期间涉及咖农、经销商、贸易商、海运物流服务商等多个角色，并且他们之间往往不直接认识也不直接产生交易，信任度极低。这样的情况增加了消费者选购到优质咖啡豆和享用高品质咖啡的难度和成本。但是如果引入了区块链技术，情况就会大不相同。

本期云课堂，IBM云计算区块链架构师胡磊将进一步为大家解析区块链技术特点、应用趋势，以及IBM区块链平台如何与企业服务和流程做整合和更多区块链应用案例。