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- 从一颗咖啡豆到一杯咖啡，深扒区块链技术能力和应用场景
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从一颗咖啡豆，到一杯咖啡，中间经历环节繁多：种植、收获、烘培、运输、销售、研磨、冲煮……这期间涉及咖农、经销商、贸易商、海运物流服务商等多个角色，并且他们之间往往不直接认识也不直接产生交易，信任度极低。这样的情况增加了消费者选购到优质咖啡豆和享用高品质咖啡的难度和成本。但是如果引入了区块链技术，情况就会大不相同。
本期云课堂，IBM云计算区块链架构师胡磊将进一步为大家解析区块链技术特点、应用趋势，以及IBM区块链平台如何与企业服务和流程做整合和更多区块链应用案例。
11月28日14:30-15:00 直播敬请期待...
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胡磊
IBM云计算区块链架构师
本期学习要点
- 企业级区块链技术深度解析
- IBM区块链平台架构及能力
- 区块链场景应用及行业案例
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通过IBM遍布全球的多个工作场所，面向区块链的IBM Cloud Garage 汇集了企业主管、技术架构师和开发人员，他们将帮助企业更深入地理解区块链及相关案例，并利用设计思维理论，与企业一起梳理业务及技术路线图，探索业务创新模式，并加速概念验证和实践。
- 深入研究与区块链有关的案例
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