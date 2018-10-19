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IBM企业级区块链重新定义商业模式

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区块链技术的创立初衷之一，就是通过去中心化的分布式账本解决信任问题，因为每个账本都不可篡改。像咖啡豆这一链条上，是一个拥有不同合作伙伴的大型网络，适用于通过区块链技术。
IBM公司日前宣布推出一个全新的银行业区块链解决方案，帮助金融机构解决统一跨境支付的流程问题，从而缩短结算时间，降低企业和用户完成全球支付的成本。
随着企业之间共享来自促销活动和忠诚度计划的数据，有关客户的背景信息越来越丰富，因此企业就有可能为它的消费者打造全新的个性化产品、服务和体验。
IBM大中华区首席技术官、IBM中国研究院院长沈晓卫博士在“思无极、行有方、达天下”的IBM Think论坛（中国）上做了题为《预见未来科技》的主题演讲，为大家解读了最炙手可热的AI、区块链和量子计算等技术如何改变生活、改变行业。
在不少中国的投资人和合作伙伴们的眼中，这是个落地的好项目。其母公司AitherCO2，已经在欧洲和北美耕耘八年，通过节能改造，帮助2000个客户节省超过7亿美元的能源开支。
区块链课堂
从一颗咖啡豆到一杯咖啡，深扒区块链技术能力和应用场景

从一颗咖啡豆，到一杯咖啡，中间经历环节繁多：种植、收获、烘培、运输、销售、研磨、冲煮……这期间涉及咖农、经销商、贸易商、海运物流服务商等多个角色，并且他们之间往往不直接认识也不直接产生交易，信任度极低。这样的情况增加了消费者选购到优质咖啡豆和享用高品质咖啡的难度和成本。但是如果引入了区块链技术，情况就会大不相同。

本期云课堂，IBM云计算区块链架构师胡磊将进一步为大家解析区块链技术特点、应用趋势，以及IBM区块链平台如何与企业服务和流程做整合和更多区块链应用案例。

报名听课11月28日14:30-15:00 直播敬请期待...
胡磊

讲师介绍

胡磊

IBM云计算区块链架构师

本期学习要点

  • 企业级区块链技术深度解析
  • IBM区块链平台架构及能力
  • 区块链场景应用及行业案例
课后拓展

手把手教你快速建立区块链应用

区块链应用开发实战

IBM Blockchain Platform上快速构建区块链应用

参考资料
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技能提升

业务创新方法论

通过IBM遍布全球的多个工作场所，面向区块链的IBM Cloud Garage 汇集了企业主管、技术架构师和开发人员，他们将帮助企业更深入地理解区块链及相关案例，并利用设计思维理论，与企业一起梳理业务及技术路线图，探索业务创新模式，并加速概念验证和实践。

  • 深入研究与区块链有关的案例
  • 确定企业解决方案所需的业务及技术路线图
  • 按优先顺序排列构建最小可行性产品 (MVP) 必须满足的要求
  • 生成 MVP 构建组件
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