特别期：2018红帽亚太创新奖获奖者论道开源
- 在2018年11月6日举行的2018红帽论坛上，至顶网《企业开源智库》视频对话栏目从线上搬到了线下，由至顶网总经理兼总编辑高飞担任主持人，2018红帽亚太创新奖中国区四位奖获奖企业（中信银行信用卡中心、上海国际汽车城、招商银行与华泰人寿）代表与红帽副总裁兼中国区总裁曹衡康在舞台上论道开源，深入探讨企业数字化转型之路。
视频简介
本期智库嘉宾
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华泰人寿使用红帽OpenShift 构建开源系统 赋予IT新活力华泰人寿与红帽进行了深度合作，使用红帽OpenShift 容器平台与红帽Ceph 存储来搭建开源系统，通过开源技术的积累极大的提升了业务敏捷性与弹性。
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动能转换， 助力中信信用卡打造无界金融生态圈中信银行信用卡中心开展基于分布式架构的新一代信用卡信息系统建设和所取得的成就，为业界提供一种新的IT建设模式。
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Forrester开展的特色调查：如何获得微服务设计的好处？平台选择是应用程序的主要部分。重点是以这种或那种方式过渡到“云”。
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IDC：通过通用容器平台实现应用现代化IDC 认为，立足 OpenShift，红帽有能力帮助企业解决关键新兴技术带来的挑战，如Kubernetes、容器、开发运营流程和管理工具）来实现应用程序现代化。