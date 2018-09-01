特别期：2018红帽亚太创新奖获奖者论道开源

数字化转型的核心是企业重塑竞争力，在当今倡导敏捷的云时代，红帽容器应用平台OpenShift能够让企业在任意架构中（公共或私有云中）轻松、快速实现DevOps自动化的云原生应用的构建、开发和部署。企业开源智库将邀请OpenShift典型客户分析他们的面向云环境的敏捷开发应用实践，如何基于容器技术打造微服务架构的现代化应用，满足业务的创新需求。