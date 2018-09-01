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特别期：2018红帽亚太创新奖获奖者论道开源

    视频简介

  • 在2018年11月6日举行的2018红帽论坛上，至顶网《企业开源智库》视频对话栏目从线上搬到了线下，由至顶网总经理兼总编辑高飞担任主持人，2018红帽亚太创新奖中国区四位奖获奖企业（中信银行信用卡中心、上海国际汽车城、招商银行与华泰人寿）代表与红帽副总裁兼中国区总裁曹衡康在舞台上论道开源，深入探讨企业数字化转型之路。

本期智库嘉宾

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