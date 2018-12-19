物联网时代智能互联的PLM导航技术
构建数物融合 驱动转型升级
时间：2018-12-19 14:30-15:30
徐金波PTC公司售前顾问
本期简介 智能互联产品的复杂性要求从根本上改变对产品信息的管理方式—从不连续的多系统分散管理到连续的集成管理、从数字化到数物融合、从一维到多维。本期，我们将探讨PTC Navigate如何帮助您轻松获取及时准确的产品信息及完成某项特定任务。
PTC（纳斯达克代码：PTC）致力于在物联网时代帮助企业提供全新的创新型产品及服务，实现真正的闭环生命周期管理。
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利用 PTC 解决方案，使德国工程制造商将 25 年来收集并且分散在25个不同系统上的所有产品数据整合起来。
MAN Truck采用ThingWorx Navigate——基于任务和角色的应用程序，能够帮助用户从各种企业系统中获得所需的准确产品数据
PTC Navigate如何帮助您轻松获取及时准确的产品信息及完成某项特定任务。
您的组织可以访问最准确，最新的产品信息，这将有利于企业的产品和组织本身。
PTC Navigate 等基于角色的应用程序专门用于支持不同的组织角色和使用情形，是扩展型企业优化最新产品数据访问的重要保证
PTC Navigate是一组创新的全新应用，它帮助客户能够在简单、现代、基于角色的界面中，访问并使用来自多个记录系统的产品数据。
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