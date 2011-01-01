Oracle的季度云业务收入超过十亿美元

星期四，Oracle报告了2017年第二季度的收益情况。收益略微超过预期，不过收入低于预期。该软件巨头浓墨重彩地强调了其不断增长的云计算收入。

星期四，Oracle报告了2017年第二季度的收益情况。云业务持续增长。收益略微超过预期，不过收入低于预期。该软件巨头浓墨重彩地强调了其不断增长的云计算收入。

甲骨文的非GAAP收益为61美分，非GAAP收入为91亿美元。一年前，该公司报告每股收益为63美分，收入为90亿美元。

华尔街预期的收入为91.1亿美元，每股收益为60美分。

云计算总收入达到11亿美元，按恒定货币计算增长了64％。非GAAP软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）业务收入达到9.12亿美元，按恒定货币计算同比增长89％。Oracle 的首席执行官Safra Catz在一份声明中指出，该公司的云SaaS和PaaS收入已连续四个季度实现增长了。

她表示，“随着我们的云业务在云市场中占比越来越大，我们的云业务增长也更快”。Catz将Oracle在云端持续增长的势头——即使在季度收入超过10亿美元之后——与Salesforce.com进行了对比。

她在声明中表示，“当salesforce.com跨越了十亿美元的里程碑时，即使你将他们所有的收购计算在内，他们的SaaS和PaaS订阅增长率也已经下降到36％。”

Oracle在面向超过1000名员工的企业市场中的SaaS销售方面超过了Salesforce，这让该公司引以为傲，也让Oracle领跑企业SaaS提供商。Oracle首席执行官Mark Hurd也表示，Oracle对NetSuite的收购让该公司在拥有不到1000名员工规模的企业市场中也成为顶尖的云应用服务提供商。

他表示，“我们预计今年将有超过20亿美元的年度新增云计算业务。”

同时，Oracle的首席技术官Larry Ellison表示，该公司的数据库即服务业务和基础架构即服务业务的增长速度甚至比该公司的SaaS业务的增长速度还要快。

他在星期四的电话会议上表示，“我们在基础设施和数据库方面的目标是成为在云中运行数据库工作负载的第一名。”

他举例说在Oracle IaaS上运行Oracle数据库工作负载的速度更快，可靠性更高，而且比在亚马逊的IAAS上运行Oracle数据库的成本低得多。

Ellison 表示，“我们在进行为期多年的向云端的转变，我们正在努力成为云应用和云数据库中的第一，而且进展顺利。”Ellison表示，“我们正在做的事情对我们的收益或者现金流几乎完全没有影响，或者只有很小的影响。”