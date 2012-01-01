 2016年最酷的十大云开发初创公司

应用开发、部署和管理的新范例正在不断酝酿出炉。一大波新的初创公司正在为将这些新范例转变为创新技术做着重要贡献。随着他们的产品逐渐渗透到市场中，企业意识到期待已久的敏捷软件开发不会太远了。

ZD至顶网软件频道消息：

新生力量

应用开发、部署和管理的新范例正在不断酝酿出炉。一大波新的初创公司正在为将这些新范例转变为创新技术做着重要贡献。随着他们的产品逐渐渗透到市场中，企业意识到期待已久的敏捷软件开发不会太远了。

每家公司都是软件公司，要完成在这个数字化时代的转型，企业需要具备能够在越来越复杂的异构环境中快速构建和部署应用的能力。

从下面这10大云开发初创公司榜单中，我们能明显地看出，容器技术正在数据中心转型、实现DevOps实践的敏捷方法这个过程中发挥着深远的作用。

CloudVelox

CEO: Rajeev Chawla

虽然这家公司创建时主要是一家灾难恢复和应用迁移厂商，但CloudVelox的产品组合也包含自动化开发/测试平台，允许应用开发团队在将产品投入生产之前对其进行测试。

CloudVelox的解决方案创建了一个虚拟实验室，模仿了现代混合云环境的复杂性，加速开发并节约成本。

ClusterHQ

CEO: Mark Davis

ClusterHQ位于英国布里斯托尔，主要是帮助让容器变得数据库友好型容器。

ClusterHQ支持的Flocker开源项目是一个Docker批量调度工具，专注于在Docker生态系统中突出数据，打造利用容器多样性以迁移和访问数据库的解决方案。

ClusterHQ产品能够让应用利用微服务架构，变得更加数据丰富，同时保持监管和对这些数据源的控制。

Datera

CEO: Marc Fleischmann

Datera正在试图通过一套让开发者描述应用存储资源需求的解决方案来简化对云的消耗。

这家初创公司的软件可以识别意图，学习基础设施能力，持续优化底层块存储资源的构成。这些能力意味着低延迟、对容器和其他现代应用的最佳资源使用。

DigitalOcean

CEO: Ben Uretsky

大多数云基础设施提供商都强调他们托管承载生产工作负载的可信赖性，而位于纽约的DigitalOcean却不这么做。

相反，这家基础设施即服务初创公司构建的云可以满足开发者而非企业的需求。这意味着最精简的选择、减少摩擦、基本的定价模式。

Fugue

CEO: Josh Stella

位于美国马里兰州弗雷德里克的Fugue，正在寻求围绕云基础设施管理的创新，以托管传统应用和云原生应用。

为了更好地对分布式应用所需关键资源进行配置，Fugue提供了的编程语言可以让操作管理员用来声明其基础设施。然后，Fugue引擎会自动在AWS上实施这些规则。

HashiCorp

CEO: Dave McJannet

这家位于旧金山的初创公司提供了一系列DevOps工具，最近几年那些寻求跨数据中心基础设施部署和管理应用的团队之间这些工具倍受欢迎。

首先是Vagrant，这个工具可以辅助可移动开发环境，共同创始人Mitchell Hashimoto在创建公司就在大学开发了这个工具。

现在，HashiCorp提供了一个完整的生命周期组合，用于监控、部署、保护、配置、包装、测试和构建现代云应用。

Mesosphere

CEO: Florian Leibert

Mesosphere是商业化的Mesos，一项工业级容器调度技术，为全球最大的Docker部署提供支持，确保容器化的应用总是能够提供充足的资源。

Mesosphere的Data Center Operating System处理本地和云中的企业资源调度、容器调度和数据中心调度。

Rancher Labs

CEO: Sheng Liang

作为唯一个完全开源的、利用容器技术管理层的解决方案，Rancher Labs在企业级市场中倍受欢迎，最近发布了自己的渠道策略。

Rancher Labs的容器管理平台是与底层集群调度系统和容器运行时间无关的，这让客户可以利用Kubernetes、Docker Swarm或者Meoss配合自己的产品。

Solano Labs

共同创始人：William Josephson和Jay Moorthi

随着对意识到敏捷软件开发承诺的兴趣越来越大，Solano Labs希望简化和加速对这个目标至关重要的持续整合和开发流程。

这家位于旧金山的初创公司为CI/CD的软件即服务解决方案，可以在全方位管理的基础设施上实施专有并行优化技术。这个名为Solano CI的产品让开发者可以快速整合代码并进行测试。该公司表示，客户使用该解决方案得到结果的速度比其他解决方案快了10-80倍。

Weaveworks

CEO: Alexis Richardson

Weaveworks公司是由几位VMware的老员工创建的，旨在解决Docker容器的网络挑战，简化连接容器化工作负载的流程。该公司总部在伦敦，在旧金山设有办公室，目前该公司已经逐渐演变为一个支持云原生项目的全面平台。

Weaveworks选择了多项开源技术，为DevOps团队提供了整合的基于云的服务，用于部署和管理受欢迎的容器技术，例如Kubernetes、Docker Swarm、Mesos和AWS的ECS。