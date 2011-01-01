创新、协作、设计 SOLIDWORKS World 2017不一样的激情

美国当地时间2月5日，达索系统公司第19届用户大会SOLIDWORKS World 2017在洛杉矶会议中心隆重开幕，达索系统SOLIDWORKS席执行官Gian Paolo Bassi表示：“SOLIDWORKS社区对创新、协作和设计充满热情，这是独一无二的。”

ZD至顶网软件频道消息：美国当地时间2月5日，达索系统第19届用户大会SOLIDWORKS World 2017在洛杉矶会议中心隆重开幕，会议聚集了来自全球的5000多名工程师和设计师、100家参展商，并准备了200个互动培训课程，涵盖3D CAD和机械设计与工程方面的最佳实践。达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi表示：“SOLIDWORKS社区对创新、协作和设计充满热情，这是独一无二的。”



正如Gian Paolo Bassi所言，SOLIDWORKS World 2017普一开场就已经展现了SOLIDWORKS对设计的热情。魔术师Justin在现场展示了一台由SOLIDWORKS软件设计的“电锯惊魂”魔术道具，并且让Gian Paolo Bassi亲身体验了一次电锯活人的惊心经历。

随后，来自PRS Guitars的Paul Reed Smith和Jon Wasserman，与Alter Bridge和Creed乐队吉他手Mark Tremonti一同向大家展示了他们协作设计开发的Mark Tremonti签名款吉他。

除此之外，Freight Farms联合创始人Jon Friedman讲述了Freight Farms如何通过改造海运集装箱实现任何环境下全年无间断种植，从而助力地区性粮食生产的实践。但无论是电锯惊魂还是炫酷吉他，亦或是创新的食物种植，SOLIDWORKS的影响力已经从飞机、汽车制造、机械生产等工业生产，逐渐扩展到更广泛的领域。

Gian Paolo Bassi将这些称为“Create the new，the next，the never before（创造新的、下一代的、从未有的）”。他表示，SOLIDWORKS的环境将这种强烈的能量与产品开发和技术战略进行融合，能够推动物联网、基于模型的定义、增材制造与其他领域的演进。对于那些寻求与志同道合的知己们互联互通，学习新技术，实现产品设计、制造与支持方式转型的创新人士而言，它是一个理想的环境。

达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi

那么，未来的CAD设计将是什么样的？

在达索SOLIDWORKS的规划中，未来的CAD设计不仅是面向制造，弥合了三维模型设计和制造环节的连接缺陷，同时也是智能的、能够帮助工程师和设计师进行增强设计的协作平台。

其中，在面向制造环节方面，达索系统在SOLIDWORKS World 2017大会上宣布即将推出SOLIDWORKS CAM，这是一款针对2.5轴的入门级CAM解决方案，结合此前推出的SOLIDWORKS MBD模块，具有产品设计与制造信息的MBD定义文件就能将设计到制造整个流程无缝连接起来。

另外，Gian Paolo Bassi表示，未来的设计将是智能的，SOLIDWORKS作为一款设计软件，将不仅强调软件能实现更多的功能，更重要的是帮助设计师和工程师判断什么是“正确”的设计，智能的软件将帮助工程师去探索每一种可能的设计方案，优化工程师的设计。

平台的概念是本届SOLIDWORKS World 2017大会强调的又一重点，也是达索系统近几年的战略重点。据悉，在SOLIDWORKS 2018版本中将增加SIMULITION ENGINEER模块，使设计师能够无缝连接达索系统3D体验平台。Gian Paolo Bassi表示，达索系统将打造一个设计领域的“Uber”平台，使设计师和工程师通过协作实现更高的设计价值。