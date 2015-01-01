Kafka可以让合适的数据以合适的形式出现在合适的地方。Kafka的做法是提供消息队列，让生产者单往队列的末尾添加数据，让多个消费者从队列里面依次读取数据然后自行处理。之前连接的复杂度是O(N^2)，而现在降低到O(N)，扩展起来方便多了。

ZD至顶网软件频道消息：

从是否正确出发，而不是从能否接受出发。

Start with what is right rather than what is acceptable.

弗兰兹·卡夫卡

1、背景

假设你意气风发，要开发新一代的互联网应用，以期在互联网事业中一展宏图。借助云计算，很容易开发出如下原型系统：

Web应用：部署在云服务器上，为个人电脑或者移动用户提供的访问体验。 SQL数据库：为Web应用提供数据持久化以及数据查询。

这套架构简洁而高效，很快便能够部署到百度云等云计算平台，以便快速推向市场。互联网不就是讲究小步快跑嘛！

好景不长。随着用户的迅速增长，所有的访问都直接通过SQL数据库使得它不堪重负，不得不加上缓存服务以降低SQL数据库的荷载；为了理解用户行为，开始收集日志并保存到Hadoop上离线处理，同时把日志放在全文检索系统中以便快速定位问题；由于需要给投资方看业务状况，也需要把数据汇总到数据仓库中以便提供交互式报表。此时的系统的架构已经盘根错节了，考虑将来还会加入实时模块以及外部数据交互，真是痛并快乐着……

这时候，应该跑慢一些，让灵魂跟上来。

本质上，这是一个数据集成问题。没有任何一个系统能够解决所有的事情，所以业务数据根据不同用途存而放在不同的系统，比如归档、分析、搜索、缓存等。数据冗余本身没有任何问题，但是不同系统之间像意大利面条一样复杂的数据同步却是挑战。

这时候就轮到Kafka出场了。

Kafka可以让合适的数据以合适的形式出现在合适的地方。Kafka的做法是提供消息队列，让生产者单往队列的末尾添加数据，让多个消费者从队列里面依次读取数据然后自行处理。之前连接的复杂度是O(N^2)，而现在降低到O(N)，扩展起来方便多了：

在Kafka的帮助下，你的互联网应用终于能够支撑飞速增长的业务，成为下一个BAT指日可待。

2、Apache Kafka

Kafka最早由LinkedIn开发，如今已经成为Apache基金会顶级项目，被Walmart、Netflix、PayPal、Uber、eBay等采用。

在国内互联网圈子中Kafka也是大数据圈子中必备的社交货币，茶余饭后指点江山说起卡夫卡，联想到Franz Kafka是文青，联想到Apache Kafka的才是大数据工程师。

本质上Kafka是分布式的流数据平台，因为以下特性而著名：

提供Pub/Sub方式的海量消息处理。 以高容错的方式存储海量数据流。 保证数据流的顺序。

说起Pub/Sub，熟悉企业应用集成（Enterprise Application Integration，EAI）的朋友不会陌生，它是一种处理消息的范式，消息的发布者（Pub）只需要指定消息的类别，而不需要与订阅者（Sub）打交道。订阅者对一个或多个类别表达兴趣，于是只接收感兴趣的消息，而不需要知道什么样的发布者发布的消息。这种发布者和订阅者的解耦可以给应用带来更好的可扩展性。

打个比方，你的公司业务蓬勃发展，前后开发了多个互联网应用都需要做市场推广。一种方法是通过电话向客户推广产品新特性，不但需要找到每个互联网应用所对应的客户名单，还要挨个电话联系，可是，客户不一定有空接电话或者已经在通讯中了，长长的客户名单也会让你头疼不已；另一种方法是为每个互联网应用创建一个微信公众号（用公众号分割推广信息），让客户订阅后推送产品新特性的信息（客户不用关心到底谁发的），客户有空的时候看一下（客户不用立等答复你），信息量太大的话就再加个同事订阅（水平扩展客户处理能力），有机会还可以介绍给其他潜在用户订阅（你也不必特意通知新客户）。很明显，电话这种同步消息交换的方式很容易产生瓶颈，而微信公众号这类异步消息交换的方式客户再多也不用担心。

Kafka提供的Pub/Sub就是典型的异步消息交换，用户可以为服务器日志或者物联网设备创建不同主题（Topic），之后数据可以源源不断地发送到各个主题，后端数据仓库、流式分析或者全文检索等对接特定主题，服务器或者物联网设备是无需关心的。

同时，Kafka可以将主题划分为多个分区（Partition），会根据分区规则选择把消息存储到哪个分区中，只要如果分区规则设置的合理，那么所有的消息将会被均匀的分布到不同的分区中，这样就实现了负载均衡和水平扩展。另外，多个订阅者可以从一个或者多个分区中同时消费数据，以支撑海量数据处理能力：

Kafka的设计也是源自生活，好比是为公路运输，不同的起始点和目的地需要修不同高速公路（主题），高速公路上可以提供多条车道（分区），流量大的公路多修几条车道保证畅通，流量小的公路少修几条车道避免浪费。收费站好比消费者，车多的时候多开几个一起收费避免堵在路上，车少的时候开几个让汽车并道就好了，嗯……

顺便说一句，由于消息是以追加到分区中的，顺序写磁盘的效率要比随机写内存还要高，是Kafka高吞吐率的重要保证之一。

为了保证数据的可靠性，Kafka会给每个分区找一个节点当带头大哥（Leader），以及若干个节点当随从（Follower）。消息写入分区时，带头大哥除了自己复制一份外还会复制到多个随从。如果随从挂了，Kafka会再找一个随从从带头大哥那里同步历史消息；如果带头大哥挂了，随从中会选举出新一任的带头大哥，继续笑傲江湖。

最后，每个发布者发送到Kafka分区中的消息是确保顺序的，订阅者可以依赖这个承诺进行后续处理。

3、百度Kafka

Kafka优点种种，但是要把Kafka用好并不容易。开源免费是好事情，但是如何能够保证24x7的运维保障业务稳定运行是个大问题。同时，初期业务量小的时候，闲置Kafka集群又能造成很大的浪费。

针对以上问题，百度云天算大数据平台推出了百度Kafka服务。大体上，百度Kafka是社区版本的多租户全托管服务，与自行运维Kafka集群相比，有以下增强：

开箱即用：可以直接创建主题并使用Kafka服务，专注业务而不用花费精力去安装、部署、配置、调试和维护集群。 低廉价格：只需为使用的资源而不是虚拟主机付费，同时支持动态扩容。 数据安全：支持SSL加密，保证数据在传输的过程中不被窃听或者篡改。 可靠耐用：独特的服务高可用性以及数据高可靠性设计。

秉承开源开放的宗旨，百度Kafka与社区的Kafka高度兼容，迁移成本极低且不用担心被供应商绑定。

附靓照一张：

点击百度Kafka了解更多，具体玩法请看下集。