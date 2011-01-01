Illumina联手IBM Watson Health解读癌症基因谱

IBM表示，该公司的Watson Health部门已经同Illumina公司展开合作。双方合作的总体想法是减少癌症研究者解释170个基因遗传变异所需的费用和时间。

ZD至顶网软件频道消息： IBM表示，该公司的Watson Health部门已经同Illumina公司展开合作，Illumina是一家提供基因组数据测序工具的公司，该公司的工具旨在整合和标准化癌症研究的解释。

在双方的合作中，Watson Genomics将整合到Illumina的BaseSpace和Tumor Sequencing Process中。具体来说，Watson Genomics将可用于解释Illumina的TruSight Tumor 170生成的数据，这是一个实体肿瘤分析面板。该系统旨在检测170个基因的变异，观察RNA和DNA。

双方的集成只覆盖研究而不涉及诊断程序。

Watson Genomics每月摄取10,000篇科学文章和100个临床试验，将从TruSight Tumor 170中读取文件，并用专业指南，医学文献，临床试验和其他数据标注每个遗传改变，为研究人员创建一个报告。通常，该过程需要一周以上才能完成。

该集成产品将于2017年初推出，Watson Genomics将成为Illumina套件捆绑的可选项之一。

总的来说，IBM和Illumina希望跟上基因组测序的进展。这两家公司表示，解释数据所需要的时间和费用是研究的瓶颈。