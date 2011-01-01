2016年IBM三分之一专利涉及人工智能、认知计算和云

IBM称旗下的发明家在2016年里平均每天被授权的专利达22项，全年共获8088项专利。其中的2700项专利与人工智能、认知计算和云计算相关。

ZD至顶网软件频道消息：IBM的律师们去年成了忙碌的小蜜蜂，共为蓝色巨人的一众发明家成功申请了逾8000项专利。

IBM称旗下的发明家在2016年里平均每天被授权的专利达22项，全年共获8088项专利。其中2700项专利与人工智能、认知计算和云计算相关。

IBM首席执行官Ginny Rometty 在一份预先录制的发言里表示，“我们对我们的发明家在发现和科技方面作出的独特贡献深感骄傲，他们的贡献推动了企业和社会的进步及开启了认知业务的新时代。”

蓝色巨人IBM选了一些专利资料让读者一睹为快，包括2016年7月提交的专利 “用于公开域问答系统训练的机器学习模型”，该模型涉及到回答日常人类口语问题的机器学习。

其他更挑战智力的标题包括： “云计算环境中热点的主动识别“（涉及云计算系统寻找对用户产生重大影响的性能和资源瓶颈）和“网络计算环境的安全管理”。最后一项资料是关于通过更好的信息过滤减少网络钓鱼攻击的成功率的专利，其结果颇令人乐观。

笔者曾在IBM宣布 2015年专利成果时说过， “真的像Alexander Lukashenko在白俄罗斯连任总统选举时大获全胜一样平常。”

有趣的是，微软在专利申请10强里由第10位升至第8位——可能预示着微软将慢慢地回归自己曾在2009年的占据的第3位。英特尔从去年的第9上升到今年的第6，在过去12个月里共获得2700项专利。

IBM在预先录制的声明里表示，“虽然专利并不是创新的唯一指标，但对于IBM这样的公司而言，专利在如何创新、在哪里创新方面以及在这些市场的突破、增长和领导地位却是必不可少的基础。”毋容置言，大量专利的出现也将意味着全年无休的专利诉讼，白花花的银子将流入律师事务所的口袋。