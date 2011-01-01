微软收购3D数据优化供应商Simplygon

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ZD至顶网软件频道消息： 有关消息称，微软正在洽谈收购瑞典3D数据优化供应商Simplygon一事，但目前所涉金额不详。
据悉，此消息是微软新生代体验公司副总裁Kudo Tsunoda在1月17日透露的。该收购是微软 "3D服务大众"策略的一部分。即将发布的Windows 10 Creators Update也是该策略的重要部分。
Tsunoda表示，Simplygon将在微软简化3D信息的捕获、创建和分享过程里提供帮助。Simplygon技术将与新的Paint 3D应用程序(代号"北海")和新的在线Creator社区Remix3D.com互补。
Simplygon由瑞典Donya实验室开发。Donya实验室是一家开发"3D数据优化自动化解决方案"的公司。目前主打3D游戏优化和增强现实/虚拟现实空间。另外，Simplygon的产品还涉及汽车互动可视化和电子商务市场。
Simplygon高管在网站的一条消息里指:
"一路走来，我们一直十分重视帮助开发人员挺进3D前沿。我们曾开发出先进的详细解决方案，后来又推出Simplygon SDK，得到许多顶级AAA游戏开发工作室的采用，最近，我们进军企业AR / VR。通过Simplygon，开发人员可以更容易地接触3D数据优化自动化。我们的下一个挑战是"3D服务大众"，令全民掌握3D!"
其他有关Windows 10 Creator Update的消息，据悉微软正准备在该版里添加蓝牙改进功能，预计将于2017年4月发布。为了提高Windows 10的游戏性能，微软还将在Windows 10 Creators Update里添加新的"游戏模式"。
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云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
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