2017年十大云预测

IT格局正在以惊人的速度发生变化，这个领域几乎每天都有大量颠覆。最近几年出现的以云为主导的技术正在给企业如何利用数字基础设施、如何利用这些基础设施与客户互动带来巨大的变化。

ZD至顶网软件频道消息： IT格局正在以惊人的速度发生变化，这个领域几乎每天都有大量颠覆。最近几年出现的以云为主导的技术正在给企业如何利用数字基础设施、如何利用这些基础设施与客户互动带来巨大的变化。

每一次颠覆性变革发生的时候，渠道都会采用新的技术技能，帮助企业解决以前甚至都无法讨论的那些挑战。虽然应对这种变化可能是令人畏惧的，但是对于那些希望在未来今年保持业务健康发展的解决方案提供商来说，具有未来的眼光是十分必要的。

渠道必须为每次转变做好准备，企业预期和厂商重新调整正在发生。下面就是云业界专家认为2017年会发生的变化。

ChatOps走进人们的视线

像Slack一样，HipChat和Flowdock已经给电子邮件带来了颠覆性的改变。但是2017年将会看到一股采用ChatOps的热潮，这些产品将扩展至IT运营和关键任务工作流程。

向ChatOps的转变将与人工智能机器人的开发息息相关，这种机器人将协作平台与其他业务应用以及基础设施监控工具集成起来，IaaS提供商DigitalOcean共同创始人Mitch Wainer这样表示。

“Slack与这些聊天应用越是能够最大限度减少你的工作中需要做的交互次数越好，”Wainer说。

Atlassian的Steve Goldsmith表示，聊天应用是最近才走进影子IT领域的。

现在他们步入主流，有很多团队依赖于聊天应用进行实时通讯，ChatOps集成将扩展到开发和IT团队之外，覆盖工作领域，Goldsmith表示。

AIOps发挥作用

可以想象，未来企业网络上将部署越来越多的人工智能平台来帮助管理员维持工作负载完整性，应对各种新出现的应用。

算法IT运营（AIOps）——是最近Gartner提出的一个术语——是IT运营分析的发展延伸。这个实践可以实时进行网络分析和故障排除以解决现代混合式环境的复杂性。

AIOps利用人工智能和机器学习领域的最新进展，在问题发生之前预测应用行为，实现基础设施管理的自动化，可以在没有人为干预的情况下执行任务和流程。

BigPanda公司首席执行官Assaf Resnick是一位事件响应软件开发者，他表示，这个行业正在利用算法工具和人工智能来关于云基础设施，将“IT运营带入一个拥有高级分析的新高度”。

软件集成商的人工智能战略

关于人工智能解决方案将会蓬勃发展的长期预测在2016年很大程度上实现了。像Google、Amazon、微软、IBM、Salesforce和Oracle这样的云提供商都在做该技术的民主化。

“应用和平台正在每个层面上嵌入人工智能，以提高效率和降低业务软件的复杂性，”Oracle云平台和集成产品高级副总裁Amit Zavery表示。

渠道将会在2017年开始拥抱这些技术并创建正式的实践。

像埃森哲这样的大型系统集成商已经在这方面做了大量投资。

埃森哲实验室管理总监Marc Carrel-Billiard表示，这个市场正在爆炸式增长，很快“人工智能将成为企业的头等大事”。

实现智能自动化和人工智能将成为核心竞争力，这需要一个“根本上的全新方法”，Carrel-Billiard这样表示。

应用爆炸增长

新的云服务、开发平台和协作方法为2017年应用的爆炸增长奠定了基础。很多行业专家认为，未来几年将在企业中流程的大多数应用甚至都还没有开发出来。

一大波即将诞生的应用将采用云原生的架构，让开发者能够快速迭代，将更新的版本更快的速度用于生产订单中。

这意味着解决方案提供商有越来越多的机会，帮助他们的客户开发或者采购、监控、管理和淘汰定制的、软件即服务的产品。

合作伙伴将比以往任何时候都更加蓬勃成长起来，他们专注于交付应用，而不是基础设施。

容器公司寻求渠道合作伙伴

应用容器在企业中引发了各种颠覆性的变化，但是人们很容易忘记，这项多年前由Docker重新引入的技术仍然处于相对的发展初期。

但是容器技术公司发现，他们需要比前辈更加快速地让渠道战略成熟化。2016年，Docker推出了一个双层计划，像Rancher Labs这样的初创公司比的不加速渠道机制来满足合作伙伴的需求。

2017年Docker的生态系统将会取得一系列渠道发展，越来越多的容器技术初创公司制定计划与那些将他们的解决方案带入更大的市场的合作伙伴建立关系。

无需关注基础设施

就配置虚拟机、调整内存和计算实例的乐趣来说，很多开发者宁愿永远都不用考虑这些事情。

正处于数字化转型过程中的企业来说，他们希望开发应用、将应用投入生产环境中、让员工和客户尽可能快地用上这些应用。他们并不想关心如何选择或者扩展他们的底层基础设施。

容器已经从基础设施转向更高的独立性。无服务器的计算正在将这个理念带到更高的层次。

AWS Lamdba和微软Azure Functions在企业中的采用铝都超出了预期。这些提供了以事件为驱动的计算的创新服务，已经明确地找到了自己的受众群。

2017年，云将提供更多无服务器的模式，让按需计算变成可能。

留下的云厂商还将存活着

HPE在2016年年初关闭了Helion公有云，同样的还是Verizon公有云，思科Intercloud服务也将在3月面临相同的命运。Rackspace则要专注于成为其他解决方案提供商的托管服务提供商。

Amazon、微软和Google这三大巨头占据了大多数市场份额，很多竞争对手最近纷纷从基础设施即服务市场中撤出，那么问题来了，留下的厂商谁还会撤退？

IBM SoftLayer仍然屹立着，突然作为OpenStack虚拟化的IaaS云独树一帜。还有几个第二梯队的厂商像Oracle、NTT和阿里巴巴还在市场中。

这些提供商都有足够的市场空间至少可以让他们保持活力，虽然这对任何一家厂商来说要想从AWS那里赢得市场份额都是一场艰难的战斗，但是他们应该能够在漫长的一年内生存下来一直到2018年。

DevOps应对瓶颈

DevOps实践一直加速着云中的应用开发和应用部署。但是安全已经成为DevOps的一个主要瓶颈。

“未来12个月到18个月，生产中出现的最大挑战将是实施安全的新方法，不管是在文化层面还是技术层面，”HashiCorp公司创始人、首席技术官Mitchell Hashimoto表示。

如果客户遵循安全协议（在应用投入生产前需要数月审批）的话，就不有那么多的DevOps工具，这种工具缓解了开发周期中的摩擦。像Kubernetes这微服务这样的容器调度器的崛起回忆新方式解决安全问题。

DevOps从业者“正在被这种锁定数据中心的老方法所阻碍，”Hashimoto表示。“除了开发和运营之外，现在是时候开始更严格地在安全性方面运用DevOps了。”

这意味着安全需要与应用一起，嵌入DevOps流程中的每个步骤，而不是在结束的时候运用于应用层。

大规模的本土化

税务合规性的限制、数据主权法律以及以本地货币计费的需求，将推动企业采购者在2017年更紧密地关注他们的软件。

“他们将需要能够满足他们要求的本地化打包云服务，这对渠道来说是一个巨大的机会，”云软件分发平台AppDirect公司联合首席执行官Daniel Saks表示。

虽然美国在过去十年一直统治着企业软件市场，但是竞争会变得越来越激烈。Saks认为，云开发平台的全球化将引发海外SaaS开发商的爆炸式增加，欧洲各地将会出现各种技术中心。

这些公司将寻求能够满足本国业务、可以为他们就某个特定国家数据法律提供建议的合作伙伴。与此同时，海外开发商将寻求渠道来帮助他们进入美国进行销售，销售的同时还要遵守贸易和数据法律。

虚拟增强现实渗透到企业级领域

虚拟增强现实在2016年蓬勃发展，出现了一些新产品比如微软HoloLens、Google Cardboard和Oculus Rift；让消费者了解到这项技术的潜力。

但是到了2017年，虚拟增强现实也运用于企业中——从培训高技能工作者到围绕设计和原型设计的协作。

下一代头戴设备将成为开发者把大数据和分析引擎集成到虚拟增强现实应用中的工具。企业领导者将能够以前所未有的方式实现海量数据的可视化。