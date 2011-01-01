微软推出OneDrive for Business-SharePoint同步功能 

微软于1月24日推出期待已久的同步OneDrive for Business和SharePoint的功能。

ZD至顶网软件频道消息： 微软于1月24日推出期待已久的同步OneDrive for Business和SharePoint的功能。

有许多用户正在等待将SharePoint网站直接同步到OneDrive。微软的高管们在4月份表示，微软的目标是在2016年第三季度以预览形式启用SharePoint Online文档库与OneDrive for Business的同步（该公司在9月份的时候达成了这一目标），并在2016年年底全面发布。

12月，微软官员表示OneDrive for Business-SharePoint同步功能新计划的交付日期是2017年1月。

微软正在更新其同步客户端将SharePoint Online团队网站，包括在微软Teams团队协作服务（目前还是预览版）使用的文件，直接同步到OneDrive。用户现在还可以同步OneDrive for Business共享文件夹。微软还在其最新的Windows和Mac版的OneDrive同步客户端上启用了新的活动中心，为用户提供最新同步活动和状态的详细信息。

最新版本的统一OneDrive客户端用户将看到他们的客户端自动更新此新功能。

OneDrive和SharePoint的企业副总裁 Jeff Teper再三强调，微软OneDrive的战略是“让您能够随时随地访问您的文件，无论是私人文件还是商业文件，个人文件还是团队文件。”

我询问Teper微软在OneDrive占位符替换技术方面的进展，微软在去年秋天在Ignite展会上提供了一个快速展示。他只是表示微软知道这是用户迫切需要的，OneDrive和Windows团队继续在一起寻求解决方案，他们将在未来讨论这个问题（根据UserVoice以往透露的信息，最有可能在2017年5月的Build 2017大会上）。