微软第二季度业绩表现强劲，商业云的年化收入高达140亿美元

2017年1月26日消息——微软报告第二季度业绩表现强劲，该公司表示商业云年化收入高达140亿美元。而商业云年化收入是根据该财季最后一个月Office 365商业版、Azure、Dynamics 365以及其他的云业务收益乘以12计算得出的。

2017年1月26日消息——微软报告第二季度业绩表现强劲，该公司表示商业云年化收入高达140亿美元。

商业云年化收入是根据该财季最后一个月Office 365商业版、Azure、Dynamics 365以及其他的云业务收益乘以12计算得出的。

公司各个部门都和云业务有关联。例如，微软表示五个新的Dynamics企业客户中会有四个使用基于云的Dynamics 365。

微软也扩大了其覆盖范围，该公司指出每月有6500万台活动设备在iOS和Android上使用Office，这一数字比去年增加了一倍。此外，第二财季Surface的收入为13.2亿美元，低于一年前的13.5亿美元。

微软公布的第二季度收益为52亿美元，每股收益为66美分，收入为241亿美元。第二财季非GAAP收入为美股83美分，总收入为261亿美元。

华尔街预计微软第二季度非GAAP收益为美股79美分（净收益为67美分），总收入为253亿美元。

微软在12月8日完成了对LinkedIn的收购，并将其业绩归并到生产力和业务流程部门之中。 LinkedIn带来了2.28亿美元的收入和1亿美元的净亏损。

在一份声明中，该公司的首席执行官萨提亚·纳德拉表示，该公司正在将云计算的重点放在人工智能上，以此作为一种增长的方式。

像微软大多数的财季一样，本季度的财报有很多内容需要消化。主要项目有：

生产力和业务流程业务收入为74亿美元，比一年前增长了10％。Office商业产品和云服务的收入增长了5％。 Office 365的商业收入增长了47％。

Office用户和云服务收入增长了22％。 Office 365拥有2490万消费者订阅。

Dynamics 365带动Dynamics产品和云服务收入增长，在第二财季增长了7％。

智能云的收入为69亿美元，增长了8％。服务器产品和云服务的销售额增长了12％。

Azure收入增长了93％，但微软没有透露具体数字。