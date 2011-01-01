微软在Azure中打造虚拟存储

有消息称，SoftNAS将在4月份通过虚拟NAS跨越内部部署和Azure。

ZD至顶网软件频道消息： 微软正在准备一些让虚拟存储设备跨越内部部署存储和Azure，并将在4月份公布相关消息。

这个故事是从1月初开始的， SoftNAS宣布现在可以在本地存储和Azure上提供其虚拟NAS设备。

那篇文章引起了《The Register》的兴趣，因为我们知道没有其他虚拟存储供应商可以在Azure中这样做。

SoftNAS并不是存储行业的巨头，但是我们认为如果微软见微知著，发现了虚拟存储的价值，也许会动起了和更成熟的存储厂商合作的念头。

我们对微软在这一领域的意图的调查没有得到明确的答案，但是却获得了一个承诺，微软将在4月份发布一些消息。

这可能是什么？虚拟存储是一个新兴领域：上周VMware宣称年化收入达到3亿美元，领跑整个市场，甚至这个数字也是有弹性的，因为它包括超融合套件。在任何情况下，我们都可以抛弃VSAN延伸到Azure的想法，因为微软不可能以这种方式滋养竞争对手。

这让我们把视线转向微软的云盟友，并因此聚焦HPE，它有虚拟存储设备并且明确承诺会永远爱Azure。

此外，让我们不要忘记微软与NetApp就优化虚拟化FreeBSD的合作， NetApp的Data ONTAP是一个高度定制的BSD。而NetApp有ONT​​AP Edge——虚拟版本的ONTAP。

无论事情如何发展，Azure已经能够成为混合虚拟NAS的一部分这个事实显示存储肯定受到各种各样的云混合方面的挑战。