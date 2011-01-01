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ZDNet软件频道产业观察IBM将利用Watson进行报税 以彰显人工智能优势

IBM将利用Watson进行报税 以彰显人工智能优势

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IBM Watson将通过与H&R Block的伙伴关系开始做报税的工作。两家公司表示，从2月6日开始，H&R Block将利用Watson做报税的准备工作。税务专业人士将利用Watson改善客户服务、确认减免和扣除。IBM和H&R Block表示，Watson对人手工作有加强作用。

作者：李超 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年2月2日

关键字：人工智能 报税 Watson IBM

ZD至顶网软件频道消息：IBM Watson将通过与H&R Block的伙伴关系开始做报税的工作。两家公司表示，从2月6日开始，H&R Block将利用Watson做报税的准备工作。税务专业人士将利用Watson改善客户服务、确认减免和扣除。IBM和H&R Block表示，Watson对人手工作有加强作用。

IBM将利用Watson进行报税 以彰显人工智能优势

此外，H&R Block与Watson将在足球联盟超级碗赛事的在第一节播广告，以吸引客户及彰显自己比众多对手在报税准备领域的优势。

具体过程是这样的：保税人先与Watson进行一个认知谈话，Watson利用其云服务工具找出客户说的东西和其报税项目的关系。

Watson的报税技术诀窍以74000页的联邦税法及年度税收法律的变化为基础。H&R Block和IBM 曾对Watson就在报税过程中出现的税收语言、各种条目及问题做过训练。

报税准备是Watson的自然扩展。IBM原来的目标是将Watson用于需处理大量数据的行业。鉴于此，Watson现在已广泛用于医疗、零售和教育。

至于将来，计划是在每年的报税季节扩展Watson的知识。H&R Block还会将Watson用在其他领域的业务上。

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综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl

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