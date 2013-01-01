福特投资为Argo AI10亿美元以推进其虚拟驾驶系统

计划是使用Argo AI为福特的全自动驾驶车辆开发虚拟驾驶系统，计划在2021年进入市场。

ZD至顶网软件频道消息： 福特刚刚宣布向人工智能创业企业Argo AI投资10亿美元，以支持该汽车制造商的自动驾驶汽车技术。收购规模的投资将使福特成为Argo AI的大股东，但福特计划在五年内分批投入资金。

Argo AI是由Brian Salesky和Peter Rander（最近）创立的，Brian Salesky之前是Alphabet的Waymo硬件负责人，Peter Rander曾是Uber自动驾驶车队的工程师。

计划是使用Argo AI为福特的完全自动驾驶车辆开发一个虚拟驾驶系统，并计划在2021年进入市场。福特将最终向其他汽车制造商授权该平台。

福特汽车公司的首席执行官Mark Fields表示，该交易的混合结构——其中Argo AI非正式地成为福特子公司——意在允许Argo AI仍然像一个灵活的独立创业企业一样经营，但福特提供财政和技术支持。

Argo AI将继续在匹兹堡总部运营，并计划在今年年底前增加聘用200名员工。一些福特员工（高管没有给出具体细节）将调整并加入Argo AI的机器人团队。

Salesky表示，“我们处于在应用程序中广泛使用人工智能的拐点，自动驾驶汽车的成功部署将从根本上改变人们和货物的移动方式”。 Salesky表示，“我们对福特的承诺和未来的交通运输的愿景充满激情，我们相信这种合作伙伴关系将使自动驾驶汽车商业化和规模部署，以便为所有人提供能够负担得起的交通工具。”

最终，这项投资源自福特以前对自动驾驶和电气化车辆生产45亿美元的投资，并推动其向下一代汽车制造商和高科技交通工具公司转型。

自2014年成为福特汽车公司的首席执行官以来，Fields公司将自动驾驶汽车的研究和开发作为工作重点。去年8月，Fields描绘了他的技术愿景和以及他希望福特将在长期扮演的角色，包括为未来100年提供自动驾驶汽车。

