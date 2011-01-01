从入门级CAM新品看SOLIDWORKS World 2017四大卖点

在达索系统第19届用户大会SOLIDWORKS World 2017上，有一款并不起眼的入门级CAM软件被SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi及一众高管多次提起，这家CAD软件巨头想要传递什么信息？

ZD至顶网软件频道消息： 近日，在达索系统第19届用户大会SOLIDWORKS World 2017上，有一款并不起眼的产品被SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi及一众高管多次提起，这就是此次大会上新公布的SOLIDWORKS CAM。

SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi

在SOLIDWORKS的产品规划中，这也是SOLIDWORKS首次跨界CAM。而从功能上看，这是一款入门级CAM解决方案，能够识别MBD信息，提供车削和2.5轴铣削。据悉，SOLIDWORKS CAM由CAMworks提供技术支持。

不过，在SOLIDWORKS 丰富的CAM合作伙伴生态中，这款入门级的产品实在不能算是多稀奇多强大。甚至，SOLIDWORKS对它也没有多大的野心。按照SOLIDWORKS新产品开发战略和社区业务的副总裁Suchit Jain的说法，如果用户有更高的需求，可以去购买完整版的CAMworks。

那么，通过SOLIDWORKS CAM，这家CAD软件巨头想要传递什么信息？

纵向：面向制造的设计

在接受记者采访时，Gian Paolo给出了这样的答案：CAM不仅是单独的一个工具，而是作为面向制造的解决方案的环节之一。而SOLIDWORKS CAM的作用是让SOLIDWORKS打通从设计到制造的连接，形成完整解决方案。这也是SOLIDWORKS 智能制造战略的关键之一。

Suchit Jain亦表示，SOLIDWORKS CAM旨在帮助用户提升从设计到制造的能力，但这并不意味着抢生态合作伙伴的生意，相反，SOLIDWORKS正在通过这款入门级的CAM软件达到教育市场的作用，通过SOLIDWORKS CAM让越来越多的企业用户和合作伙伴意识到，设计是面向制造的，三维模型可以从设计环节一直到制造环节。

众所周知，三维模型设计应用至今，在为数众多的企业的设计生产流程中，仍旧需要转换二维图纸才能落实到制造环节中，整个过程不仅产生大量的人力物力时间成本，同时还容易出现差错。

SOLIDWORKS负责MBD和智能制造的Oboe Wu表示，CAM制造需要精准掌握加工公差，但显然传统的二维设计图在这方面具有明显的缺陷。Oboe Wu认为，MBD的出现就可以帮助企业摆脱这类差错，MBD文件可以读取和利用三维模型定义的产品制造的尺寸、公差、表面处理与技术要求等数据。

据了解，近几年来，SOLIDWORKS公司一直强调“面向制造的设计”这一发展思路，并且陆续推出了MBD、Inspection、Costing、 Plastics Injection Sim、DFM（面向制造设计）, 以及Composer等产品模块。

Gian Paolo认为，智能制造的基础是能够使用三维模型中的所有内容，SOLIDWORKS 集成CAM后，在现有技术支持的基础上，可以帮助用户通过一键式的解决方案，让三维模型贯通从设计到制造的整个过程。

横向：设计平台化

除了提升设计制造过程的效率和准确性，SOLIDWORKS从最初的三维建模工具逐渐丰富其产品组合，扩展成更为全面的产品研发套件。在此次大会上，Gian Paolo强调SOLIDWORKS作为研发平台致力于让客户具备创新能力，以适应时代的变化。

Gian Paolo表示，以往，用户对于SOLIDWORKS的期望是帮助他们最大限度提高生产力，但是近来，这些需求转变为对创新的渴求。

魔术师Justin在大会开场表演了一场“电锯惊魂”，并且让Gian Paolo亲身体验了一次电锯活人。这场表演的主角是一台由SOLIDWORKS软件设计的半人高的电动圆锯，在设计中使用了SOLIDWORKS焊接、钣金和机械配合模块，最关键的是，道具要求严格的公差，一切都需要严丝合缝，否则，Gian Paolo所饰演的角色可能性命不保。从结果看，显然SOLIDWORKS成功完成了这项艰巨的任务。

Freight Farms 公司正在利用 SOLIDWORKS IoT 生态在装有绿植生长培养液的箱子里种植蔬菜，这套系统模拟了印度的大气环境，通过环境控制，绿植就可以像在印度气候条件下生长。这家公司的联合创始人表示，Freight Farms是面向果农的赋能平台， 而 SOLIDWORKS 是面向设计师和工程师的平台。

除此之外，达索系统首席战略官Monica Menghini还向参会者展示了更多的案例，例如Nike使用数据从运动服装公司转变为健康和健身平台，Oral-B通过跟踪孩子的刷牙习惯来改善口腔健康等。

SOLIDWORKS的发展正在从软件产品导向转向为平台导向，从最近的新版本发布看，其焦点也不再局限于对具体功能和性能的更新，而是更加突出其作为创新研发平台的作用。Gian Paolo表示，SOLIDWORKS的环境将这种强烈的能量与产品开发和技术战略进行融合，能够推动物联网、基于模型的定义、增材制造与其他领域的演进。对于那些寻求与志同道合的知己们互联互通，学习新技术，实现产品设计、制造与支持方式转型的创新人士而言，它是一个理想的环境。

定义：从“辅助”到“增强”

不管是纵向上面向制造而设计，还是横向上从设计软件到设计平台，在SOLIDWORKS看来，CAD这东西从定义上就要变个样。

“设计速度快并不等于设计的就对，CAD（Computer Aided Design，计算机辅助设计）中的辅助（Aided）一词，已不足以应付未来对于产品设计与制造的需求，CAD应该成为计算机增强设计（Computer Augmented Design），让设计软件主动提供设计建议，在使用者确定功能后，由设计软件来告诉你如何设计。”Gian Paolo如是说。

Gian Paolo认为，传统的“设计-检查-验证”的过程马上会被新的“设计-优化-制造”所淘汰。他认为，不管一款软件的功能有多强大，验证产品的能力都是有限的，软件只能最大限度告诉设计者，设计的形状是否可行，却无法告诉设计者这样的设计对还是不对。

换句话说，在设计中，产品的功能设计应该优于产品的形状设计，设计者或工程师应该首先花更多的精力考虑产品的功能，而由电脑来考虑产品的形状，以满足功能设计方面的需求，这就是计算机增强设计。

大会上，Gian Paolo介绍道，云端的设计工具SOLIDWORKS Xdesign正在将这一想法落地，未来会帮助工程师从繁琐的草图工作中解放出来，让计算机推荐最佳形状供设计者选择。

源头：教育从娃娃抓起

教育是此次大会的重点，Gian Paolo认为，教育是设计的源头，目前SOLIDWORKS教育已经不仅局限于工业领域，除了软件社区的专业人士，小到4岁孩子也都是SOLIDWORKS教育关注的对象。这是一款针对4岁以上孩子的App，让他们能够从小就享受到设计的乐趣。

据了解，SOLIDWORKS的教育面向了几类人群，包括学生、专业人士、企业家、创客。 SOLIDWORKS 提供的软件、培训、技能帮助社区用户发展职业、创立公司、也将从未有过的未来变为现实。

大会展示区中有一个非常醒目的“四脚怪”，这个两人高的由众多管子组成的大家伙就是来自创客的设计，另外，这个团队还设计了一条机械臂，他们的目的都是让人们使用非常小的力气轻易举起重物。而从此次大会展示区的展示看，大量的创新设计因为使用了3D打印、设计软件等，这让产品制作门槛比任何时候都更低。

此外，SOLIDWORKS还推出了一项覆盖全球的创业扶植计划：注册资本低于100万美金的初创企业可以以每年200美元的价格使用SOLIDWORKS现有所有的产品套件，直至这些企业盈利为止。

SOLIDWORKS 2018的几个细节

SOLIDWORKS World 2017大会上还公布了SOLIDWORKS 2018版本的产品线规划方向，包括：CAM、数据管理、仿真。

CAM即上文中提到的SOLIDWORKS CAM，预计其Beta版和正式版分别于今年4月和10月发布；

在SOLIDWORKS 2018版本中预计推出 SOLIDWORKS Manage，提供包括项目时间和资源管理、复杂的业务流程、高级对象管理、数据仪表盘报表等能力；

在现有模流分析、流体分析、结构分析等仿真生态中，SOLIDWORKS 2018还将增加Simulation Engineer模块，满足用户对于复杂的非线性仿真验证的需要。此外，Simulation Engineer 模块与3D体验平台进行无缝连接，在SOLIDWORKS 界面一键进入 Simulation Engineer 环境。