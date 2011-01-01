IBM将Watson集成至安全运营平台：防御攻击的有力武器

IBM的Watson已经摄取了100多万个安全文档，并经过大约40个客户的测试，目的是使认知技术成为网络安全分析师的助手。

ZD至顶网软件频道消息：IBM表示，Watson将是其网络安全运营认知平台的核心。简而言之，Watson瞄准的是为安全分析师提供有力武器防御攻击。

蓝色巨人宣布全面推出Watson for Cyber Security，这款产品在过去一年已经经受了40多家客户的测试。在那段时间里，沃森已经摄取了100多万份安全文件。

为了帮助安全分析师检查沃森的自然语言知识库。IBM还集成了其X-Force Command Center网络，它负责跟踪安全事件。

IBM本周在旧金山召开的RSA安全会议上发布了Watson Cognitive Security Operation Centers。

其中的一些要点：

·Watson将被整合到IBM的Cognitive Security Operations Center平台中，该平台跟踪终端、网络、基于用户和云安全的问题。

·IBM将提供一个新的安全应用程序，被称为QRadar Advisor with Watson。该应用程序可以使用Watson的见解。

·Avnet，University of Brunswick和全球40家客户正在使用该应用程序。

·一款Watson聊天机器人将被用于IBM的Managed Security Services工作。

·IBM还详细介绍了Havyn，这是一个基于Watson的语音安全助手。

IBM此举的一个关键在于该公司希望使用Watson来弥补安全分析师和专业技术的不足。利用其各种工具和数据，IBM安全操作平台旨在缩短网络安全调查需要花费的时间。

IBM移动的一个关键是，该公司希望使用Watson来弥补安全分析师和专业技术的不足。利用其各种工具和数据，IBM安全操作平台旨在缩短用于网络安全调查的时间。

IBM的认知安全操作平台可以在内部部署或作为IBM Cloud产品提供。