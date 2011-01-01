 IBM为其大型机增加机器学习功能

IBM周三表示，其机器学习（IBM Machine Learning）是一个用于培训模型和摄取数据的平台，将通过其z / OS在其z Systems产品组合上提供。

ZD至顶网软件频道消息： IBM正在将机器学习带到其旗舰大型机上。

该公司周三表示，IBM机器学习（IBM Machine Learning）是一个用于培训模型和摄取数据的平台，将通过其z / OS在其z Systems产品组合上提供。

IBM采取这种做法是因为大型机在全球范围内拥有大量的企业数据，因此将机器学习带入事务处理是有意义的。金融服务、零售商、保险公司和政府大量使用大型机。IBM z Systems大型机每天可处理多达25亿个事务。

根据IBM的说法，其机器学习平台将首先在z / OS及其大型机上可用，但是以后也将可以用在IBM的Power Systems和其他平台上。

IBM机器学习支持任何编程语言以及多个框架，如TensorFlow和Apache SparkML。该平台还使用IBM Research创建的数据科学自动化工具。

蓝色巨人计划于周三与IBM Analytics总经理Rob Thomas以及一些其他高管合作举办发布活动。客户将包括Travelers和America First Credit Union。