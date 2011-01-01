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ZDNet软件频道应用软件RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公有云及多重云

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公有云及多重云

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根据RightScale的年度“云计算发展状况”调查显示，随着应用的成熟，企业在云中运行了绝大部分的工作负载。

作者：孙博 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年2月16日

关键字：公有云 云计算 AWS RightScale 市场调研

ZD至顶网软件频道消息：私有云的采用率正在减少，因为越来越多的企业正在使用公有云。亚马逊网络服务已然处于领先地位，而微软Azure正在“大挖墙脚”，谷歌获得第三名。而根据RightScale的年度“云计算发展状况”调查显示，随着应用的成熟，企业在云中运行了绝大部分的工作负载。

这些要点在2017年RightScale调查中是值得注意的，但有细微差别。 RightScale调查了多个行业和企业规模的1,002名技术专家。想想看：

·大多数公司的战略是使用多重云。这些战略凸显了Azure可以如何在AWS市场份额保持相对稳定的情况下获得采用。

 RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

·企业私有云采用率从2016年的77％下降到2017年的72％。

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

·混合云战略仍然是首选，但更多的公司正在寻找纯公有云的选择。

·云用户平均在1.8个公有云和2.3个私有云上运行应用程序。

·41％的工作负载运行在公有云中，38％的工作负载运行在私有云中。

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

·中央企业IT团队正在越来越多地控制云选择。例如，65％的中央IT团队负责选择公有云。

·然而，41％的企业表示他们不太可能将挑选公有云的权限委派给中央IT部门。这是在和谁拔河吗？

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

·24％的成熟云用户认为管理成本是他们面临的最大挑战。

·微软Azure的采用率从2016年的20％增长到2017年的34％。AWS的使用规模一直稳定在平均水平上，为57％。在2017年，排名第三的谷歌的采用率为15％，比去年的10％有所提高。

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

·VMware vSpher在私有云部署方面独占鳌头，占到了42％，OpenStack占比20％。

RightScale：私有云部署失去光彩，企业倾向于使用公共云及多种云

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·云架构师已经成为企业中的一个重要角色，56％的企业表示他们的企业有一位云架构师。

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