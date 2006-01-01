微软再次尝试使用新服务和工具来解决医疗问题

2月16日，微软宣布将再次聚焦医疗保健。这一次，它通过新的AI + Research Group的Healthcare NExT工作，并与各种外部合作伙伴，如匹兹堡大学医学中心。 微软研究院副总裁Peter Lee正在领导这项新工作。

ZD至顶网软件频道消息：就在十多年前，微软大举购买医疗公司和雇用医生，试图冲击医疗保健市场。但是微软最终出售了该公司收购的许多医疗资产，并剥离了大部分相关的员工。

2月16日，该公司宣布将再次聚焦医疗保健。这一次，它通过新的AI + Research Group的Healthcare NExT工作，并与各种外部合作伙伴，如匹兹堡大学医学中心。 微软研究院副总裁Peter Lee正在领导这项新工作。

Healthcare NExT的使命宣言（摘自微软的公告）是“深入整合绿地研究和健康技术产品开发，并且在微软为战略健康产业伙伴关系建立起一个新模式。”

微软正在使用新的HealthVault Insights研究项目扩展其HealthVault病人记录服务，旨在向用户提供有关患者健康的分析。 InnerEye项目是另一个用于放射治疗计划的“AI支撑”软件工具。微软AI健康聊天机器人技术——另一个研究项目——将帮助合作伙伴建立自己的健康聊天机器人。

今天的公告根本没有提到微软的健康服务，它还在开发之中。即便如此，微软最近似乎停止了其微软手环健身硬件，该公司的官员们表示，与之相伴的微软健康服务不会消失。微软未来的计划是推动Microsoft Health作为一个服务，获得健康和健身方面的洞察力，无论它连接到什么类型的设备和平台上。

微软并不只是在寻求供健康研究和人工智能服务。微软还提供新的Office 365虚拟健康模板，该公司希望这将帮助开发人员和客户在Skype for Business的基础上构建以患者为中心的系统。

虽然微软从未停止将医疗保健作为主要的垂直销售目标行业之一，但在过去几年中，该公司在这个市场中已经逐渐放弃了第一方的做法。

去年，微软将Caradigm 50％的股权出售给GE Healthcare，使其变成一家合资公司。 微软在Caradigm上投入了几乎是所有的数百人和几个产品，它以前是该公司Health Services Group的一部分。（HealthVault服务和团队是个例外，它仍然是微软的一部分。）

微软已经转移到Caradigm的技术中包括用于医院的Amalga数据聚合系统和Sentillion医疗身份管理产品。GE也为新的企业贡献了一些医疗保健软件产品。

微软于2010年12月收购了Sentillion。Amalga是基于微软2006年收购的Azyxxi资产。