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ZDNet软件频道产业观察微软在韩国新增2个Azure区 全球Azure区已达34个

微软在韩国新增2个Azure区 全球Azure区已达34个

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微软从2月20日开始在韩国新增两个Azure区。新增的两个Azur区分别设在首尔和釜山，将为客户提供本地数据存储服务。

作者：李超 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年2月21日

关键字：Flipkart 云计算 Azure 微软

ZD至顶网软件频道消息：微软从2月20日开始在韩国新增两个Azure区。新增的两个Azur区分别设在首尔和釜山，将为客户提供本地数据存储服务。

微软在韩国新增2个Azure区 全球Azure区已达34个

包括韩国的两个Azure区在内，微软在亚洲的Azure区达到13个，在全世界范围内的Azure区则达34个，微软官员对此表示，该数目已经超过任何其他云提供商。

另据悉，印度电子商务市场Flipkart公司准备在旗下的公共云平台全面采用Azure服务。据悉，Flipkart公司成立于2007年，公司主要为印度电子商务客户提供货到付款、产品交换、退货和退款等服务。

微软和Flipkart两家公司在2月20日宣布， Flipkart公司将在现有的数据中心中运行Azure计算服务，将来还会添加其他Azure功能，如利用Cortana智能套件和Power BI的分析服务。

虽然，目前Windows和设备还有很大的市场保有量，但微软的未来将更加趋向于云计算和订阅服务，这从微软的金融和企业优先级别就可以清晰的看到这一点。

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综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure

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