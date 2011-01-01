IBM研究人员训练Watson识别技术 可防治青光眼疾病

IBM研究人员在墨尔本成功训练了一个Watson研究版，训练过的Watson可以识别视网膜图像的异常，因此可以帮助医生针对青光眼等眼疾的早期诊断，青光眼又名 “沉默的视力小偷”，许多患者往往直到视力已到了无可挽回的地步才确诊得了此病。

ZD至顶网软件频道消息：IBM研究人员在墨尔本成功训练了一个Watson研究版，训练过的Watson可以识别视网膜图像的异常，因此可以帮助医生针对青光眼等眼疾的早期诊断，青光眼又名 “沉默的视力小偷”，许多患者往往直到视力已到了无可挽回的地步才确诊得了此病。

IBM研究人员从2015年开始利用应用深度学习和图像分析技术，通过EyePACS分析了88000个移除了个人信息的视网膜图像，获得了一些关键性眼睛异常资料，简化了医生在诊断眼疾时的一些手工流程。

诊断眼疾通常包括对比左右眼的图像、评估视网膜扫描的质量测量视杯盘的比例，此为青光眼的主要特征之一。

澳大利亚墨尔本大学眼科学系眼科研究中心项目主管Peter van Wijngaarden博士表示，“据估计至少有150000名澳大利亚人患有仍未确诊的青光眼，该数字随着人口的快速老化还将上升。”

Wijngaarden表示，“图像分析和深度学习技术在此领域的发展具有巨大的潜力。”

IBM在一份声明中表示， Watson将来可以检测其他眼疾的特征，如糖尿病性视网膜病变和与年龄相关的黄斑病变。

澳大利亚IBM研究实验室副总裁暨主任Joanna Batstone博士表示，“认知技术和医学图像分析大可以从根本上改变医疗服务的现状。”

Batstone表示，“医学图像是临床早期诊断和治疗的一个丰富数据来源，例如黑素瘤的风险评估及通过分析视网膜确证眼疾。认知技术在准确确认、重现及在诊断过程的临床分析效率方面的潜力巨大。”

IBM还公布了其他计划的概要，IBM将扩大认知计算的广度，并会将Watson连接到基层、关键和行为数据，以获取病人的完整视图。IBM在纽约中部6县地区将推出Watson基层保健提供商连接，参加计划的提供商达2000家。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）几年前在托雷斯海峡群岛和西部金矿区进行了一项远程眼科（Teleophthalmology）试验，参加试验的护士经培训后在前线用移动设备取得视网膜图像。视网膜图像然后被发送到珀斯或布里斯班的眼科医生进行诊断。

澳大利亚电子健康研究中心是CSIRO和昆士兰健康的合资企业。其首席执行官David Hansen告诉记者，“我们可以为社区的病人特别是糖尿病患者提供眼科筛查服务，我们的医生无需去病人那，病人也不用去看医生。因此许多人都可以得到这种服务，如果不用远程的话这些人是不会去做筛查的 。”

Hansen表示，“我们诊断出一些糖尿病患者，他们根本想不到自己患有这种病。有些人的糖尿病性视网膜病变已经非常严重了，需要紧急治疗才能保住视力。”

此外，CSIRO的远程眼科服务已被扩展到其他领域，如伤口护理等，这些都由CSIRO珀斯分部负责运行。而第二视力（Second Sight）的Argus设备是为数不多的商业视网膜植入设备，目前用于帮助晚期退行性眼病患者恢复一定程度的视力。