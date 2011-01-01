谷歌Perspective利用人工智能向互联网恶棍开战

在平时的网络环境中，经常会出现一众臭名昭著的互联网恶棍在网上发出一些令人发指的评论，而这些话是任何有理智的人在现实生活中不会说的。重点是要跟踪和手动删除这些评论需要占用网络管理员的全部时间。

ZD至顶网软件频道消息： 在平时的网络环境中，经常会出现一众臭名昭著的互联网恶棍在网上发出一些令人发指的评论，而这些话是任何有理智的人在现实生活中不会说的。重点是要跟踪和手动删除这些评论需要占用网络管理员的全部时间。

基于目前网络需求，谷歌和旗下的科技孵化器Jigsaw最近提出一个人工智能解决方案，这套解决方案以以应用程序编程接口的形式发布，名为Perspective的人工智能解决方案。据悉，该人工智能解决方案负责做所有的苦差事。

谷歌和Jigsaw曾在去年9月首次提及Conversations AI，Conversations AI是他们研发的人工智能程序，用于网贴评论的监督。Jigsaw总裁和创始人Jared Cohen表示，他希望"利用我们手头最好的技术对付恶棍和搞得网络鸡犬不宁的其他恶意元素。"

Cohen指，不良网络评论令许多人忍气吞声，不敢说话，他说Conversations AI可以帮助用户"铲平场子"。

Perspective利用Conversations AI定位网上的恶意行为，从而为人类监督者采取行动提供方便。Conversations AI不但可以找到明显的恶意行为，还可以根据回帖人的负面程度给回帖评分，因此可以有效地区分无关痛痒的玩笑和蓄意的骚扰。

谷歌在Perspective网站上演示了出版商如何利用滑动评分标准进行评论过滤。例如，出版商可以只允许没有任何消极东西的安全评论，或者可以放行除了诸如辱骂之类以外的所有评论。

另外，Perspective也支持对发帖者实时提醒，假若贴里含Perspective认为具挑衅的字眼，发帖者准备发帖时Perspective就会提醒发帖者，甚至可以在发帖者输入帖子内容时实时给出毒性指数。有兴趣的读者可以去Perspective网站试试这个功能。

尽管Perspective背后的意图是善意的，但该技术也有可能不是用来删无意义的恶意评论，而是用于审查。Google自己的例子是关于Brexit和气候变化的讨论，该例也表明有些理性的评论只是因为含有小孩不宜的演说词而可能被过滤掉。

过滤负面评论可以避免讨论太过激烈，但这样做也可能令本来具争议的话题被埋没而生出天下太平的假象，这样的话怕是也好不到哪里去。