Salesforce第四季度收益目标 第一季度前景低于华尔街预期

Salesforce周二发布第四季度财务业绩报告，符合预期，但该公司2018年的指导则略低于华尔街预期。社交企业承办商Salesforce发布的非公认会计准则计算收益为每股28美分，营收22.9亿美元，同比增长27%...

ZD至顶网软件频道消息：Salesforce周二发布第四季度财务业绩报告，符合预期，但该公司2018年的指导则略低于华尔街预期。

社交企业承办商Salesforce发布的非公认会计准则计算收益为每股28美分，营收22.9亿美元，同比增长27%。

华尔街之前预测收益为每股25美分，营收22.8亿美元。

Salesforce第四季度净亏损扩大至5140万美元，合每股亏损7美分，去年同期亏损为2550万美元，合每股4美分。订阅和支持收入的年增加为25%，达21.1亿美元。专业服务和其他收入总计1.83亿美元，同比增长45%。

Salesforce的2017财年总收入为83.9亿美元，或每股1.01美元。

Salesforce副董事长、总裁兼首席运营官Keith Block表示，“我们在该季度里操作量巨大，提供了近23亿美元的收入。我们预计2018财年的收入将超过100亿美元，我们达到100亿美元里程碑的速度比历史上任何企业软件公司都快。没有其他任何与我们公司大小和规模相同的软件公司能以这种速度增长。”

分析师之前对目前季度的预测为每股收益30美分，营收23.7亿美元。

Salesforce最后发布的的收入范围为23.4亿至23.5亿，每股收益在25和26美分之间。Salesforce表示2018财年的收入预计在101.5亿美元至102亿美元之间。分析师的预测为收入至少达101.5亿美元。