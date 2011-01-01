谷歌的云最终能在企业市场中赢得一席之地吗？

当谷歌公司星期三开始为期三天的Cloud Next会议时，该公司的高层管理人员将展示其云计算服务中心的服务、合作伙伴关系和客户，希望以此对抗云计算领域的领导者亚马逊和微软公司。

ZD至顶网软件频道消息： 当谷歌公司星期三开始为期三天的Cloud Next会议时，该公司的高层管理人员将展示其云计算服务中心的服务、合作伙伴关系和客户，希望以此对抗云计算领域的领导者亚马逊和微软公司。

但对于其云服务最重要的潜在客户——仍然没有将大多数关键业务迁移到云中的大企业 ——这一切都归结到一个最重要的问题：我是否可以放心地信任你，让你在未来的十年里为我运行最重要的服务？

对于所有谷歌在设计和运行自己的基于云的运作方面的明确专业认知来说，说服最大的企业依然很困难，他们瞄准的大企业和云计算不会像很多消费者服务一样突然改变方向。事实上，负责Google Cloud Platform的高级副总裁Diane Greene在去年秋天对持续存在的问题承认了自己感到失望。Greene表示， “它们真的让我们发疯了，是的，我们真的在认真对待企业市场。”

一些合作伙伴和客户表示谷歌开始证明它。它增加了新的技术，例如身份管理并支持微软Windows的操作软件。它还与埃森哲等一些合作伙伴建立了合作伙伴关系，帮助这些企业实现信息技术转型。在过去一年里，谷歌雇佣了很多企业培训的人才。

企业战略集团（Enterprise StrategyGroup）的分析师Dan Conde表示：“所有这些事情听起来都很无聊，但对企业来说却是非常重要的。 ”他表示，“有时候人们不会给他们应得的信任。”

观察家们对Greene的态度非常不同，她是企业巨头VMware的创始人并长期担任该公司的领导人。她在谷歌于2015年年底收购其创业企业Bebop的时候进入了谷歌，并且一直在拜访世界各地的潜在客户和合作伙伴以巩固彼此的交易。

瑞士奶酪

但是Greene还有很多事情要证明——正如Conde所说的，谷歌的整体云产品“像瑞士奶酪 ——有很多小洞。”他表示，“而且每一个洞都是一个反对使用谷歌云的理由。”

这些大公司运营的传统数据库和应用程序，例如人力资源管理、商业智能和客户支持）听起来不像谷歌喜欢谈论的一些云客户那么令人激动，例如Snap公司、Evernote公司和苹果公司。但传统企业仍然占据绝大部分的信息技术开支。根据Bain＆Co.的一份新报告，云计算在1.1万亿美元的企业IT市场占据了16％的比例，因此传统的“工作负载”或计算任务代表了云计算的大量机会。

Constellation Research的副总裁兼首席分析师Holger Mueller表示：“他们必须非常努力才能赢得新的工作负载，因为这就是你在云中的生存方式。”

亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软Azure等竞争对手有很大的领先优势。研究公司Canalys表示，AWS至少是基础设施即服务层面的领导者，仅在第四季度就占据了103亿美元市场的三分之一。第二是微软公司的Azure，谷歌排名第三，但落后很多。 IBM公司和Oracle公司也在努力为其客户提供各种云服务。

还有很多工作要做

谷歌还有很多工作要做。例如，它必须提供足够大的基础架构，以便在云计算、基础架构即服务的基础层级上与AWS和Azure进行竞争。谷歌的技术基础设施高级副总裁UrsHölzle表示，去年谷歌在其云基础设施上投入的99亿美元，是AWS和微软Azure支出总和的两倍。 Hölzle还承诺Google今年每个月都将推出一个新的数据中心区域，并发誓要“在一段时间内斗保持这种节奏。”

但是，更重要的是，企业将希望看到谷歌能否帮助汇集更多将他们在将工作负载迁移到云中所需要的东西，同时确保他们能够将由于法律合规或者监管原因需要保留在自己数据中心中的工作负载进行同步。SwiftStack公司市场营销副总裁Mario Blandini表示：“大多数人仍然相信数据和应用程序需要部分的内部部署。”SwiftStack公司最新的混合云存储软件是与Google Cloud合作的。

9月，谷歌宣布与埃森哲结盟，为特定行业的客户开发云和混合解决方案。它还发布了一些新的客户支持服务。在今天的Cloud Cloud发布预热中，谷歌介绍了一个简化的合作伙伴计划，并与英特尔公司、Check Point软件公司、Veritas Technologies LLC和Egnyte公司建立了新的合作伙伴关系或者拓展了原有的合作关系。

尤其是，它已经招聘了一些新的企业级领导。去年，它聘请了Caesars Entertainment Corp.前首席商务官Tariq Shaukat担任Google Cloud客户工程和运营总裁，目的是为大客户提供更多的关怀。去年11月，它聘请了Cloudera Inc.和VMware Inc.的老兵Bertrand Yansouni担任Google Cloud Platform的全球合作伙伴销售和联盟主管，上个月，该公司调整了他的工作职责，将其所有全球合作伙伴销售和战略联移交给他负责。

对于他们来说，企业自身需要适应在云时代使用和管理IT服务的新方式——包括谷歌向尖端用户提供的、新的基于云的机器学习和分析技术。但是在Cloud Next，他们希望看到谷歌能够更多地满足他们，而不是只满足一半。