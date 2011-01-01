Cloudera已经秘密提交了IPO文件

星期四发布的一份报告显示，大数据公司Cloudera公司已经提交了用于首次公开发行的S-1文件。

ZD至顶网软件频道消息： 星期四发布的一份报告显示，大数据公司Cloudera公司已经提交了用于首次公开发行的S-1文件。

彭博社援引来自“知情人士”的消息表示，该公司按照Jumpstart Our Business Startups Act的规定秘密地提交了该文件，该规定允许一家新兴的成长型公司（定义为年收入在10亿美元以下的公司）不披露S-1申报。

报告还透露，摩根士丹利、摩根大通公司和美国银行已经签约负责IPO承销。 Cloudera正在冲击41亿美元的估值，有趣的是这和它在2014年5月从英特尔公司和其他公司募集9亿美元资金时的估值相同。

Cloudera成立于2009年，将自己称为“商业Hadoop公司”，因为该公司开发和销售Hadoop，这是一种支持在分布式计算环境中处理和存储极大数据集的开放源代码编程框架。该公司的技术平台协助企业处理大量生成的数据，协助他们组织并分析它们，提供做出实时、明智的业务决策的能力。

Cloudera的上市决定出现在一个有趣的时间点上，在一个“小阳春”之后，科技股开始浮动，若非如此，今年将是平淡的一年。今年同样开局平平，迄今为止唯一的值得注意的IPO是消息应用程序制造商Snap公司。3月2日，Snap股价跌破首日收盘价，而此时距该公司上市还不到一周的时间。

虽然2017年开局平平，但应用程序网络平台提供商MuleSoft公司即将改变这种局面，该公司下周即将上市，估值为20亿美元。同样在排队的还有数据分析提供商Alteryx公司和信息技术服务公司Presidio Inc.，该公司计划在星期五上市。

从Cloudera自身来看，IPO是显而易见的。这只是第二家上市的大数据公司，追随了Hortonworks公司的脚步，Hortonworks在2014年以10亿美元的估值筹集了1亿美元。

该公司已经完成了第八轮融资，从包括Accel Partners、EquityZen、Greylock Partners、GV、Ignition Partners、In-Q-Tel、Intel Capital、Meritech Capital Partners和MSD Capital在内的投资者手中获得了10.4亿美元的投资。