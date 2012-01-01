微软计划于4月发布内部Dynamics 365 for Operations预览版

从下个月开始，微软公司即将着手发布其Dynamics 365 for Operations ERP产品内部/本地版本的预览选项。

ZD至顶网软件频道消息：从下个月开始，微软公司即将着手发布其Dynamics 365 for Operations ERP产品内部/本地版本的预览选项。

微软公司已经于2016年7月公布了Dynamics 365 for Operations——即原本Dynamics AX 7更名后的版本，并作为其全新Dynamics 365 CRM与ERP应用捆绑包之企业版本的组成部分。当时，微软官员表示其还将后续推出Dynamics CRM与ERP产品的内部版本，但却并未给出更多细节信息。

（资料来源：微软公司）

去年11月，微软公司官员则表示，用户将能够在混合场景之下使用Dynamics 365 for Operations产品。微软还此场景中处于边缘位置的内部节点称为“我的工作区（My Workplace）”。

今年2月，微软公司宣布计划发布另一套新的部署选项，其中侠业务数据与流程皆以本地方式运行在内部环境当中，这意味着客户的业务数据将无需被复制或者同步至微软的云环境处。这一“离线”同步设置亦意境丰用户无法针对其数据运行Power BI、聚合型视图、Azure机器学习或者其它云服务选项。（不过诊断、监控、使用状况、遥测与更新等通过微软Dynamics生命周期服务提供的机制仍可在未选定无同步选项的情况下起效。）

微软公司的计划是于今年夏季同时为Dynamics 365发布混合与内部两套版本。要获取这套内部/本地版本，客户将需要一份Dynamics 365 for Operations许可并配合软件保证/增强计划或者订阅模式。

微软公司官员预计将在本周内于华盛顿州西雅图召开的Dynamics 365技术大会上公布更多与即将发布之Dynamics 365 for Operations各版本相关的信息。

微软公司Dynamics 365 for Operations总经理Sri Srinivasan在上周的采访当中表示，我的工作区属于“一套设备”，而微软方面则负责提供全部软件并经由生命周期服务对其进行远程管理。

对我来说，这在很大程度上类似于微软即将发布的Azure Stack“盒中云”方案。Srinivasan还表示其将拥有一系更比较性优势。他同时指出，“如果客户正运行有Azure Stack，则我们可以将这款设备引入其中，”不过我的工作区还需要配合Windows Server方能正常运行。

他解释称，在全部Dynamics 365模块当中，Operations是其中对本地/内部容量要求最为直接的选项。

他表示，“其无疑将成为未来其它Dynamics 365模块的设计蓝图。”

当初微软公司于去年启动Dynamics AX方案时，最新的AX版本完全以Azure云服务为基础进行构建。另外，当时微软官员表示任何以内部方式对Dynamics AX加以采用的尝试都必须配合Azure Stack方可实现。