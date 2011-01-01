SAP云推出虚拟机托管服务 名字里不再含HANA

大家在在考虑选择云托管虚拟机公司时SAP的排位可能不会太高，不过SAP日前在提供云服务上加大了力度。

大家在在考虑选择云托管虚拟机公司时SAP的排位可能不会太高，不过SAP日前在提供云服务上加大了力度。

SAP倒不是想成为通用的云计算平台。SAP的云平台最近更名，成为旗下托管虚拟机产品的一部分。SAP的云平台以前名为SAP HANA云平台。SAP将其改名，因为产品与HANA无关：产品与In-memory无关。是的，SAP终于发现 “HANA”扯上太多东西，有些用户由于担心尚未准备好In-memory而裹足不前。

SAP云平台属于平台即服务，SAP云平台推出新的开发iOS应用程序的SDK以及物联网服务，SAP称该物联网服务可以应付由40个不同的协议生成的数据和基于Hadoop的大数据服务。

SAP云平台的首要目的是令SAP用户可以打造连接到传统软件、部署在本地和SaaSy上的第三方软件及SAP本身的应用程序。在最后一项上，SAP认为由于知道自己的应用程序的底细，在信息发放方面占优势，因此可以拿来干活。SAP的“云平台工作流服务”将于3月30日启动，SAP称该服务在“创建新的业务流程组合工作流”时简单易用。

SAP另外还推出虚拟机托管服务。SAP的目标不是关键云工作负载。SAP的基本想法是，如果用户创建了与SAP相关的应用程序，这些工作负载放在云里大致会很不错，如此就无需通过互联网就可以运作。该服务在SUSE和OpenStack上运行，两家公司的关系密切，并且在开源云栈上有投资，创建该服务是两家公司关系密切的原因之一。虚拟机托管服务还在不断扩大：该服务2016年在欧洲启动，现在已登陆北美。

我们期待SAP云平台不久后会推出更多的服务：SAP公司代言人告诉记者，SAP可能在五月的SAPPPHIRE会议上会在目前45项服务的基础上公布更多的服务。

所有这些服务的名字里不再含HANA：HANA现在特指SAPS/4HANA，SAPS/4HANA是SAP应用程序堆栈的最新版本。如果SAPS/4HANA是在云中运行，那就是SAP S/4 HANA云。