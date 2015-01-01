Oracle第三季度盈利超出预期

Oracle周三报告了其2017年第三季度的财务业绩，盈利状况超过了市场预期。

ZD至顶网软件频道消息： Oracle周三报告了其2017年第三季度的财务业绩，盈利状况超过了市场预期。

Oracle的非GAAP收益为每股69美分，营收为92亿美元。一年前，该公司报告的收入为90.1亿美元，每股收益为64美分。

华尔街之前的预期是收入为92.6亿美元，每股收益62美分。

软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）业务达到了10亿美元，按恒定货币计算同比增长了74％。包括了基础设施即服务（IaaS）的云计算总收入达到12亿美元，以恒定货币计算增长了63％。Oracle的首席执行官Safra Catz在一份声明中表示按照年化非GAAP计算，Oracle的云计算业务总体已经达到50亿美元。

Catz在一份声明中表示：“我们新的、大型、快速增长、高利润的云计算业务正在推动Oracle的总收入和收入增长，并提升了几乎每一个你关心的、重要的非GAAP业务指标。”

来自新软件许可证的收入达到14亿美元，按恒定货币计算下滑了15％。总体内部部署软件收入总计61亿美元，按恒定货币计算下滑了2％。

Catz在周三的电话会议上表示，“我们以云计算为重点的战略显然正在全面展开。” Catz 表示，“明年，我们预计云计算的收入将大于新的软件许可证收入。”

这标志着第一个包含NetSuite的销售和盈利的完整季度，Oracle 以93亿美元收购了这家云ERP公司。随着Oracle构建其云业务，它将继续与CRM巨头Salesforce角力：

Oracle首席执行官Mark Hurd在一份声明中表示，“过去一年，我们销售的新SaaS和PaaS比Salesforce.com更多，我们的增长速度是其3倍以上”。Mark Hurd表示，“如果这种趋势继续下去，我们SaaS和PaaS的销售绝对会更多，并且快速增长，这仅仅是我们何时将在Salesforce.com纳入总体云收入中的问题。”