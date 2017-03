89%的中国大陆受访企业认为敏捷和DevOps是致胜数字化转型的关键

CA Technologies调查显示,整合敏捷和DevOps,可以提升客户满意度、员工参与度及加快新业务增长。

CATechnologies (NASDAQ: CA)关于敏捷和DevOps实践及其影响的最新全球调查结果显示,89%的中国大陆受访企业同意敏捷及DevOps方案是致胜数字化转型的关键。与此同时,88%的中国受访企业已经在不同程度上采用了敏捷实践,91%的受访企业已经在不同程度上采纳了DevOps。

该项名为《用敏捷和DevOps加速和客户价值实现》(AcceleratingVelocityand Customer Value with Agile and DevOps)的调查,针对企业对敏捷和DevOps实践的认知度以及其认为敏捷和DevOps实践对业务的影响进行了研究。受访者面向全球1770位业务及IT高级管理人员,其中有100位受访者来自中国大陆。

该调查结果还显示,在中国大陆受访中,尽管绝大多数企业在不同程度上采纳了敏捷及DevOps方案,能够在整个组织中广泛深入部署的企业比例只占有 33%,仍然有提升空间。

CA Technologies东南亚及大中华区副总裁林洁聪表示:“调查结果清晰可见,DevOps模式与敏捷实践并行,可为各个规模的组织机构创造竞争优势,同时提高员工生产力、客户满意度及忠诚度。整合采用敏捷和DevOps将缩短周期并确保执行与战略的一致性,最终使客户受益匪浅。”

中国参调企业:敏捷与DevOps的实践改善关键业务指标一览表(如下)

耐人寻味的是,尽管调查结果表明先进深入的敏捷和DevOps落实比率较低,但亚太及日本地区的大部分受访企业(82%)认为敏捷和DevOps对成功的数字化转型战略至关重要,并且整合敏捷和DevOps实践将提高运营效率和客户满意度,加快新业务增长。

CA Technologies亚太及日本地区总裁兼总经理Martin Mackay表示:“显而易见,数字化转型对企业非常关键,每个企业都需要采取行动来为未来做好准备。研究表明,包括中国大陆在内的亚太地区受访企业深知:他们必须‘以建应变’,这意味着企业若想致胜应用经济,必须足够敏捷,从而适应不断变化的市场环境。”

研究表明,整合敏捷和DevOps实践已经带来了可观的业务收益,即员工满意度成就客户的满意度,同时还会产生更深远的影响。有所提升的业务指标具体包括:

78%敏捷与DevOps并行实践的受访用户表示客户体验获得提升,而在仅采用敏捷方法的受访用户中,只有53%表示其用户体验获得提升。

客户满意度提升59%;

IT相关成本优化135%;

新业务增长率更加提高86%;

员工生产力更加提高27%;

影响远不止于IT

高级采用敏捷和DevOps带来的好处远远超出了IT本身的范围。在整个组织中拥抱敏捷和DevOps实践的亚太及日本地区受访企业获得了更广泛的效益,具体如下:

高级敏捷用户的决策时间(应对新机遇的行动时间)缩短35%,相比之下基础用户仅缩短27%;

高级DevOps用户的产品上市速度提高46%,而基础用户仅提高19%;

91%的高级敏捷采用者和87%的高级DevOps用户看到了客户体验的改善。

资料来源

信息图:《敏捷和DevOps:加速数字化转型结果》(Agile and DevOps: Accelerating Digital Transformation Results Infographic)

数字修复:使软件成为企业DNA(Digitally Remastered: Building Software into your Business DNA)

DevOps之于数字领导者:用嵌入DevOps的现代软件工厂重振业务(DevOps for Digital Leaders: Reignite Business with a Modern DevOps-Enabled Software Factory)

CIO指南:五步实现业务敏捷(A CIO's Guide: Five Steps to Business Agility)

关于本次调查

该项调查由CA Technologies委托行业分析机构Coleman Parkes于2016年5月和6月进行,共有来自21个国家和地区、10个垂直行业的1770位业务及IT部门高级管理人员参与。Coleman Parkes分析机构成立于2000年,在全球范围内提供以行动为中心的市场调研。为所有市场行业提供全方位的调研和咨询服务,专业研究B2B领域,关注IT、科技和传播研究。