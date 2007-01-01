致远软件更名致远互联 这里面有啥潜台词？

近日，主题为“新致远 新协同 新价值”的致远互联新三年战略发布会正式拉开帷幕。在这次活动上，致远互联董事长兼总裁徐石宣布“致远软件”更名更标为“致远互联”。

ZD至顶网软件频道消息（文/李祥敬）：对于企业服务市场而言，过去的一年是令人难忘的一年，企业级服务市场成为业界和资本关注的对象，各路玩家在这个市场“粉墨登场”。当然这里面既有以BAT为代表的互联网厂商，也有传统的软件厂商，更有各种新创类公司。这些不同类型的玩家显然丰富了市场和客户的选择。

在这些玩家中，有这样一家公司，专注于协同15年，它就是致远软件。2017年3月，恰逢致远软件15周年。回顾过去的15年发展，致远为5万家政府及企业用户、500万以上终端用户提供协同管理产品和服务，并与全国超过1600家渠道伙伴及近百家“协同＋”生态战略合作伙伴初步建立了大协同联盟生态圈。

致远互联与合作伙伴代表、投资者代表、客户代表共同开启“致远互联”新篇章

在这样的时点上，近日，主题为“新致远 新协同 新价值”的致远互联新三年战略发布会正式拉开帷幕。在这次活动上，致远互联董事长兼总裁徐石宣布“致远软件”更名更标为“致远互联”。

同时，在发布会上，致远还展出了V5-A6/A8协同平台，以及V5-G8政务协同平台，和移动平台M＋、协同PaaS平台formtalk，以及具备“统一的设计平台、真实体验、规模定制、快速交付、丰富的应用、用户参与、持续运营”六大特性的业务定制平台CAP＋，迎来了业务大规模定制运营模式的大时代。

致远互联董事长兼总裁徐石

为什么致远能够一路走来？徐石说，因为我们有三个坚持。我们坚持产品化，坚持规模化的交互，坚持用市场的机制和手段不动摇。

虽然这三个坚持让致远在市场中保持了领先的地位，但是居安思危，致远并没有满足于此，此次更名更标也代表了致远对协同市场的新思考。

为什么要更名更标？

更名更标对于一家公司而言是非常重要的事件，因为这意味着公司需要重新建立客户对其品牌和产品的认知。但是，当一家公司确定要更名更标的时候，往往意味着这家公司的发展到了一个新的转折点。在徐石看来，致远更名更标代表了致远已从单纯的软件提供商发展为为组织级客户提供协同管理产品、解决方案和云服务的全案服务商。

很显然，从这样的定义看，致远更名更标也是顺势而为的结果。因为当前，传统管理软件正在被颠覆，经典的管理理论已然失效，以人为中心的协同管理伴随着云计算、大数据、AI等互联网技术正改变着组织和人的协同，同时，应用的定制化以及服务的微化都在改变着产业固有的定式。

这样，协同的内涵需要扩大，也就是从软件到企业互联网。企业互联网是一个更大的范畴，因为在当今这个时代，协同已经从企业内部“走出去”，成为企业之间的事情。

于是，徐石提出了新协同的概念。所谓新协同，就是说协同管理在基础定义上已经发生了变化。我们强调协同管理的根是“以人为中心”，这是与其他管理软件不同的出发点、思想和理论基础。我们关注组织中最重要的要素——“人”，我们关注软件如何为组织赋能、如何激活个体，而不是将人束缚在系统中间，变成工作和业务流水线上的“工具”；我们需要在以人为中心的基础上来设计和构建协同管理的应用和服务。

徐石补充说，同时，随着企业互联网技术的发展，协同应用场景已经发生变化，协同的人员范围从组织内部协同延展至产业链协同，从组织间的协同延展到社会化的协同。应用范围从工作管理的基础协同延伸到工作与业务的协同管理，是面向组织的全员、全域（地域）、全端（操作界面）的应用，而非单一的领域应用，也非把工作和业务管理割裂的应用！

“协同所涉及的内容也在发生变化。协同管理在关注组织的结构化信息同时，高度关注组织的非结构化信息。高度关注个人与组织的工作行为、业务行为以及相互的关系，最终落到组织运营的绩效上。传统OA仅仅是协同管理的一个子集，今天，致远重新定义的协同早已超出传统OA的概念！”徐石如是说。

所以，致远的此次更名更标承载了其对协同市场的新思考和新愿景以及新的定位。

更名更标意味着什么？

正是基于对市场的深刻洞察，致远借助更名更标向外界传达了更多的信息。

徐石说，致远公司不再是单一的软件公司，它是协同管理的产品解决方案和云服务的供应商。增值服务成为致远在未来提供客户重要的内容，我们希望致远的产品和服务影响和改变一代中国企业组织的运行管理效率。“致远要成为一个平台型公司，以协同为抓手形成生态，这是我们未来的路径。”

徐石还谈到了致远更名更标的细节。致远软件的LOGO是一个太极图，蓝色代表科技，绿色代表人文，中间的S是致远，整个图形代表地球，镂空的地方代表互联互通。

“致远互联的LOGO有个小变化，就是图形的口封上了，其实这个小小的变化，我们希望它变得更和美，变得更圆润。我们希望更多的美洋溢在中间。”徐石解释说。

得益于15年来对协同市场的深耕，致远也在不断深化对协同市场的认知。更名更标意味着致远对于协同乃至企业互联网的全新思考和完整认识，这也向业界、客户和合作伙伴传递了致远新的价值观。

致远互联新三年战略

在此次发布会上，徐石全面阐述了致远互联新三年战略。

未来三年，致远互联将以专业、开放、智能的“协同＋”平台，从产品型公司转型升级为平台型公司，而最终成为生态型公司，在协同管理软件私有云服务方面聚焦提升竞争力，重点突破业务管理定制分享平台服务以及协同PaaS云服务，并实现“标准产品＋定制应用＋共享经济”的商业模式的创新。

新协同当然离不开新技术，徐石特别强调了致远互联新三年战略在新技术上的创新和投入。

今天协同管理软件几乎运用了全部的新技术，无论云、大数据、移动互联和AI等都在其中，构成了协同管理软件的技术支撑。特别在人工智能和大数据方面，协同具备天然的场景价值，并为客户带来协同新价值。

“人工智能（AI）与协同管理的结合，将再次掀起工作的革命。未来每个人都将拥有一个协同工作AI助理，协助你通过各种新颖方式有效工作，更为重要的是通过‘智慧工作流’在深层次上实现工作及部分决策的自动化、智能化，更彻底解放人类工作！”徐石说。

此外，大数据技术运用于工作行为数据分析，通过对个人和组织沉淀的工作行为数据分析，可形成个人和组织高效协同工作的最佳模型及范式，并依据这样的模型和参数，发现和分析出个人和组织运营中存在的问题，并提供有效的解决方案和服务！

最后，协同管理之共享经济模式的建立，每一个个人和组织在企业经营中都有高价值的管理实践经验与方法，如何可以复制和共享这些经验和模式，运用到与之对应的行业或组织管理中去，这是一个高价值的普遍需求。

人才和资本的支持

此次战略发布会上，前用友股份执行总裁、用友优普总裁向奇汉正式亮相，正式宣布加盟致远互联，担任致远互联执行总裁。

致远互联执行总裁向奇汉

对于向奇汉，大家一定不陌生。对于加入致远，向奇汉感慨颇多。他说，我经历了企业信息化三个大的阶段：1.0的财务软件普及时代和2.0的企业ERP普及时代，和如今3.0的企业互联网时代。在致远15岁生日之际，和从致远软件到致远互联新启航之际，加盟致远互联，投身协同管理，进入人生的3.0时代。希望致力于借助协同管理大平台，发挥对企业信息化的深厚理解和实践，以及企业互联网的产品创新、商业创新实践经验，发挥协同全员应用、以及天然连接组织和人的优势，推动协同管理从工作协同走向业务协同、集成协同、生态链协同和社会化协同。

不仅如此，“新致远”还迎来了新资本，近2亿资金注入，不仅说明了资本对于中国企业互联网产业发展的青睐与认可，亦是对致远互联的信心。

可以说，在更名更标的同时，致远也获得了人才和资本的支持。所谓“好风凭借力”，致远在企业互联网道路上越走越远。

写在最后

随着互联网的发展，企业协同市场也进入到一个变革时期。此时此刻，致远互联动作频繁。借助15年的积淀，致远互联在企业互联网方面的表现值得期待。