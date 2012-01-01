IBM与万达网络敲定新交易 Bluemix云进军中国

IBM日前与万达网络科技集团敲定新交易，为旗下的云进军中国找到了新的路线。

ZD至顶网软件频道消息： IBM日前与万达网络科技集团敲定新交易，为旗下的云进军中国找到了新的路线。

据悉，万达网络科技集团是万达集团的分支，万达集团又名大连万达。大连万达企业财团每年进账约400亿美元，包括房地产开发、豪华酒店、电影院和其他业务。公司的"万达广场"闻名业界，万达广场集混合零售及住宅发展于一身，中国的十几个城市都有万达广场，万达广场均为高层建筑，因此往往是当地的地标。

欧洲的读者可能知道万达的大名，原因有两个。万达创始人王健林身家达几百亿，可以说是中国最富的富豪。他曾大洒金钱购入马德里竞技足球俱乐部20%的股份。万达集团也曾计划在伦敦修建欧洲最高的酒店，但最后放弃了交易。

万达的互联网科技集团还很年轻：万达集团股份有限公司于2016年10月将旗下金融集团的几个业务分了出来。万达互联网科技经营支付服务、数据中心，雄心勃勃地声称要成为物联网玩家。

现在万达互联网科技将在中国运行IBM云。万达互联网科技并不是唯一一家，其实蓝色巨人已经与一家名为世纪互联（Vianet）达成交易，在防火墙内运行Bluemix云。

万达网络与IBM的交易可助其在中国数据中心部署IBM云，并将服务推销给地的企业。万达网络并未公开究竟有多少数据中心会部署IBM云的资料，但IBM告诉记者，预计交易的一部分是新的数据中心将部署IBM云。

IBM还告诉记者，万达约150项服务里的"大多数"将很快由万达从Bluemix里提供。一位IBM人士告诉记者，"我们将从Watson话题开始，因为Watson涉及到人工智能、物联网、安全、DevOps、移动选择服务。"

另外，Bluemix在香港的数据中心不会受到IBM与万达关系的影响。

西方国家的科技公司若无当地的合作伙伴关系通常最后都发现想在中国做生意几乎是不可能的，因此IBM有了此举，据称SAP曾与联想合作在中国建云。

小结

中国的事情就是这样，原因是中国本土云产业一片欣欣向荣的景象，其领军人物为腾讯、百度和阿里巴巴云等等。IBM和SAP的进入，再加上有分量的当地朋友，这意味着本地用户从几个活跃的玩家里作出选择，这大有可能可于中国实现自己的 "互联网加"愿景，推动自动化和数字化，推动经济的进一步发展。