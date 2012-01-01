科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库
ZDNet软件频道IBM推出区块链即服务并提供Hyperledger Fabric 1.0版免费下载

IBM推出区块链即服务并提供Hyperledger Fabric 1.0版免费下载

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

IBM在连续20个销售季度走下坡路后，日前推出区块链即服务（Blockchain-as-a-Service，缩写为BaaS）。可以看出，IBM的运程将要发生变化。

作者：刘新萍 来源：ZD至顶网软件频道 【编译】 2017年3月21日

关键字：Hyperledger Fabric 区块链 IBM

IBM在连续20个销售季度走下坡路后，日前推出区块链即服务（Blockchain-as-a-Service，缩写为BaaS）。可以看出，IBM的运程将要发生变化。

IBM推出区块链即服务并提供Hyperledger Fabric 1.0版免费下载

我们知道，IBM区块链是个公共云服务，可用于在IBM云里构建"特制区块链解决方案"。据蓝色巨人介绍，用户利用Baas甚至可以交换文件。

据Gartner有关资料显示，区块链技术目前已接近膨胀发展的尖锋。

不过，IBM却不是为了炒作，IBM去年通过Linux基金会的Hyperledger项目开源了一个颇大的块区块链代码。IBM的Baas业务负责人Marie Wieck表示，IBM"几十年来运行世界上最大的交易系统，客户包括银行、航空公司、政府和零售商，有着丰富的的经验，IBM利用其经验为企业建立最安全的区块链服务"。

她还表示，"IBM的区块链服务建立在IBM高度安全业务网络（High Security Business Network）的基础上，设计满足了一些部门的需要，这些部门对可信任的、开放的和准备就绪的区块链网络有需求。"不过她也表示还未能确认太多"需要"区块链网络的部门。

不过据IBM介绍，确实有些部门有这种需求。IBM最近裁了几次员，尽管还会再裁，但却在向云里区块链应用程序的客户伸出援手，包括初创Everledger以及三菱东京UFJ银行和北方信托。

IBM的BaaS基于Linux基金会的Hyperledger Fabric 1.0版本，置于IBM的"高度安全商业网络"之上，高度安全商业网络有许多卖点，号称拥有完整的安全实现，包括安全服务容器和篡改响应（Tamper-responsive）硬件安全模块。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号