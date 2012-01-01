IBM和Red Hat携手增强混合云计算及OpenStack

IBM和Red Hat正在合作鼓励客户使用OpenStack，让企业更容易的将他们的Linux工作负载迁移到私有云中。

ZD至顶网软件频道消息： IBM和Red Hat正在合作鼓励客户使用OpenStack，让企业更容易的将他们的Linux工作负载迁移到私有云中。

IBM表示，IBM已经成为Red Hat认证的云及服务提供商，之后将在3月底提供Red Hat OpenStack Platform和Red Hat Ceph Storage in IBM Private Cloud。这也将有助于"企业受益于OpenStack平台的速度和经济效益"。

作为协议的一部分，IBM将在第二季度末把Red Hat Cloud Access作为IBM Cloud的一部分提供给客户，让Red Hat客户可以把未被使用的Red Hat Enterprise Linux订购从他们的数据中心转向全球的IBM Cloud数据中心。

Red Hat Cloud Access将让Linux客户可以在把工作负载迁移到云的时候保留服务和支持。

"我们与IBM的合作旨在帮助企业客户更快速、更轻松地拥抱混合云，"Red Hat OpenStack总经理Radhesh Balakrishnan表示。"现在，那些内部没有管理OpenStack基础设施经验的客户可以更有信心地使用Red Hat OpenStack Platform和Red Hat Ceph Storage on IBM Private Cloud了。"

IBM和Red Hat表示，双方将提供混合云基础设施帮助客户更有效地运行使用OpenStack API的云应用。客户将可以更快速地配置云基础设施，使用Red Hat Cloud Access，迁移现有工作负载和Red Hat订购到IBM Cloud中，或者以付费即用的方式使用软件和基础设施。他们将共同售卖用于私有云部署的新产品，包括工作负载迁移、灾难恢复、容量扩展和数据中心整合。

此外，IBM还与Verizon签订了混合云相关的协议，帮助那些应对数据量增长的企业更好地管理、优化、保护混合云环境的数据。

Veritas已经认证了IBM Cloud Object Storage系列软件和云服务可用于Veritas NetBackup 8.0，让客户更容易将本地系统中的数据迁移到云中以获得更多的存储容量。

反过来，IBM也认证了NetBackup 8.0让其可以运行在IBM Cloud上，为客户提供额外的针对云工作负载的数据保护功能。NetBackup 8.0预计将在第二季度提供，可通过来自IBM Bluemix Catalog服务订单提供。