2016年PCT专利排名中国居第三 阿里、中兴、华为均榜上有名

世界知识产权组织（WIPO）公布2016年PCT专利申请报告，中国军团表现抢眼。中兴居全球第一；阿里巴巴居全球第34名，在全球互联网公司排名仅次于Google。

ZD至顶网软件频道消息：几天前，世界知识产权组织（WIPO）公布2016年PCT专利申请报告，中国军团表现抢眼。中兴居全球第一；阿里巴巴居全球第34名，在全球互联网公司排名仅次于Google。





在国家榜中，美国、日本仍然是申请PCT专利最多的国家，中国虽然位列第三，但44.7%的年增长量无人能及（前十名中，其他国家的年增长率都没有超过10%），就连WIPO的官员在发布会上也称赞道，“中国的PCT专利申请量在去年迎来了不凡的增长”。



在企业榜单方面，中兴公司拔得头筹，其2016年共申请了4123件PCT专利，也是TOP10中唯一一家申请量超过4000件的。



在TOP50的榜单中只有五家中国公司，除了位列第一、第二的中兴、华为，还有排名第八的BOE京东方、排名十六位的华星光电和三十四位的阿里巴巴。阿里巴巴2016年以448件申请排到了第34位，可谓今年榜单中最大的“黑马”。同时，若按照互联网公司为维度，阿里在榜单的排名仅次于Google。



PCT的全称“专利合作条约(Patent Cooperation Treaty）”。在PCT提交一件国际专利申请，申请人可以同时在全世界大多数国家寻求对其发明的保护。我国在1994年1月1日加入PCT。截止到2007年3月1日，已有137个国家加入了该条约。



通常一个专利会先在国内申请专利，如果对企业价值很大，才会申请PCT。因为申请PCT所花费的人力、物力成本都很高。因此，进入这一榜单的企业可谓必然有所求——国际化。



换句话说，这份榜单在另一个角度也可以理解为中国企业的技术实力和国际化风向标。



笔者查阅了阿里巴巴年报披露的数据——2015年，其国内申请的专利是1529件，正在申请的国际专利数为1387件。这两个数据同比增长分别为122%和67.5%。



这可能是与其不断走出去的战略密切相关。阿里巴巴是奥运会“云服务”及“电子商务平台服务”的合作伙伴。在美国东部、美国西部、澳大利亚、中东、欧洲、日本、新加坡、香港等地设有13个地域节点。



今年3月初，阿里巴巴集团启动代号“NASA”的计划，面向未来二十年的挑战组建核心科技研发部门。目前阿里巴巴有超过2万名工程师、500多名博士。

