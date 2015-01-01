尝鲜青云AppCenter 2.0 面向业务的云上应用应该如何构建？

让业务的归业务，IT的归云。青云（QingCloud）正在想尽一切办法降低IT的复杂度，AppCenter 2.0正是为此而生。

ZD至顶网软件频道消息： 让业务的归业务，IT的归云。青云（QingCloud）正在想尽一切办法降低IT的复杂度，即将发布的AppCenter 2.0正是为此而生。



2015年，青云上线了其应用中心（AppCenter），为企业用户提供各种各样的服务，如安全、加速、监控、大数据及各类SaaS等。按照青云CEO黄允松的话讲，AppCenter是引领了当时云计算领域内的流行趋势的，随后各家云服务商的类AppCenter就都如雨后春笋般冒了出来。



不过AppCenter第一版的用户体验过于复杂，两年后，青云对AppCenter更新换代。青云QingCloud资深产品经理李威透露，升级后的AppCenter 2.0玩起了“一体两面”，既面向企业用户提供各种云上应用，又面向开发者和ISV提供基于青云IaaS的开发平台和一站式的运维服务以及商业运营管理。





青云认可在云计算在存量IT市场的前景，从AppCenter 2.0的设计思路看，青云已经从单一的计算资源提供商向面向企业应用的服务商进行转变。



一方面，面向企业级用户，AppCenter 2.0更强调简化、便捷，从企业的业务视角重新定义IT使用模型。李威表示，在数字化转型的大潮中，企业用户使用的IT资源种类和数量变多、系统越来越复杂、业务需求的变更越来越快，迫切需要创新和降低试错成本。



IDC数据显示，到2020年，云计算所服务的主要对象将从增量IT转移到存量IT上，企业级用户已经建立的IT系统和应用将大规模向云端迁移，带动云计算市场的全面爆发。不过，不管技术和市场如何发展，企业级云计算的根本就是帮助企业解决业务难题。



因此，青云认为适合企业级用户需求的云平台需要具备以下四个方面：可以支持用户便捷地使用和管理各种IT资源，从整体技术架构角度构建和部署系统，从业务整体视角构建和管理系统，并且支持从业务整体深钻到细节的管理。



据透露，通过青云提供的资源编排服务，AppCenter 2.0支持技术架构的图形化创建，通过图形拖拽的方式创建架构，根据架构自动创建资源，并且自动定义各组件之间的关系。这极大降低了企业的沟通成本、运维成本，并提升了生产力和成本效率。



此外，用户还可以通过排列组合形成面向业务构建更庞大的关联应用组合。值得一提的是，这些应用组合间可以实现动态感知，某个被依赖的应用发生变化后，所有依赖于该应用的应用会自动改变。这一功能对于企业运维人员而言会非常受用。



另外一方面，青云还首次引入了面向开发者和ISV提供的开发和运营服务。李威表示，不管是哪家公有云，应用提供商和开发者想把应用搬到云上，成本非常高、时间非常长、效率非常低、过程也非常复杂。



为解决应用提供商和开发者的痛点，青云提供了AppCenter一站式运维和商业运营管理平台。AppCenter 2.0为应用提供商和开发者们提供了用户管理、监控告警、财务管理、工单管理等功能。同时，对于应用提供商和开发者来说，开发应用、部署要比以前简单、高效。如此，开发者和应用提供商不仅可以将云端应用的开发和部署周期从数月缩减到数天，同时还能够快速具备商业运营的能力。



据悉，AppCenter 2.0将于3月23日发布，具体细节还请继续关注本站报道。

